¿Cómo frenar el envejecimiento? 5 hábitos que debes eliminar.

El envejecimiento es un proceso normal en todo ser humano que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene lugar por la acumulación de varios daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. Sin embargo, una vida con los hábitos equivocados puede adelantarla. Por esta razón, te compartimos cuáles son los 5 hábitos que debes eliminar para frenar el envejecimiento.

Desde que somos niños, comenzamos a escuchar la palabra hábitos y lavarse los dientes, dormir lo necesario y mantener una buena alimentación son algunos de ellos. No obstante, los hábitos que prácticas, así no sean los más sanos, con el paso de los años repercuten en tu salud y aceleran el envejecimiento.

¿Cuáles son los 5 hábitos que debes eliminar para frenar el envejecimiento?

Una dieta poco saludable

Otro de los hábitos que debes eliminar para frenar el envejecimiento es el de no comer bien, es decir, no consumir alimentos que aporten los nutrientes y vitaminas que necesita tu cuerpo como las verduras, frutas, legumbres y cereales. Desde luego, si te propones comer más sano, igual no olvides reducir la comida con exceso de grasas y azúcares, y los procesados.

En particular, una mala alimentación afecta en la producción del colágeno y elastina, lo que da paso a un envejecimiento prematuro y aparición de arrugas, líneas de expresión y flacidez.

No usar protector solar

En los últimos años, el protector solar se ha vuelto muy sugerido para mantener el cuidado y salud del rostro. Esto no es para menos; ya que, salir de casa y estar expuesto bajo los rayos ultravioleta del Sol daña la piel y genera arrugas, manchas y adelanta el envejecimiento. Por lo tanto, si quieres frenar el envejecimiento, considera salir a la calle con protector solar, incluso en los días nublados.

No reducir los niveles de estrés

El ritmo cotidiano nos tiene acostumbrarnos a sentir el estrés y movernos con este. Pero si lo que quieres es frenar el envejecimiento, entonces debes integrar algún método de relajación. Ya que, de lo contrario, el estrés no permite que la piel del rostro se regenere rápidamente y tensa los músculos, lo que significa que fomenta la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Fumar con frecuencia

Muchas personas tienen el vicio de fumar cigarrillos y más allá de las repercusiones en la salud cuando se transforma en una adicción; ciertamente, fumar adelanta el proceso de envejecimiento. Para ilustrar, aumenta casi el triple de riesgos de arrugas en mujeres y en hombres es el doble. Por lo tanto, si tienes la meta de mejorar tus hábitos para frenar el envejecimiento, lo mejor es despedirse del cigarro.

No dormir adecuadamente

Por último, un hábito más que debes eliminar para frenar el envejecimiento es el de no dormir adecuadamente. Y es que, el sueño es importante para la regeneración celular y reparación de tejidos; entonces, si no descansas bien por las noches, se adelanta la aparición de ojeras, piel opaca y arrugas.

