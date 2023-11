¿Cómo hacer llamadas gratis si no tienes saldo? ¡Descúbrelo!

Si alguna vez te has quedado sin saldo en tu móvil y necesitas hacer una llamada urgente, no te preocupes, ¡tengo la solución perfecta para ti! En este artículo, te mostraré tres opciones para hacer llamadas gratis sin gastar ni un centavo. Olvídate de los problemas de saldo y descubre cómo comunicarte sin preocupaciones. ¿Estás listo para conocer todas las alternativas? Sigue leyendo y descubre cómo hacer llamadas gratis si no tienes saldo. ¡No te lo pierdas!

1. Llamar a través de una aplicación

Una de las opciones más populares para hacer llamadas gratis sin saldo es utilizar aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Estas aplicaciones te permiten realizar llamadas de voz y video de forma gratuita a través de una conexión a internet. Solo necesitas tener instalada la aplicación en tu teléfono y que la persona a la que deseas llamar también la tenga. Además, estas aplicaciones suelen ofrecer una calidad de audio y video bastante aceptable, por lo que podrás comunicarte sin problemas.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

2. Llamar a través de Skype o Google Voice

Otra opción para hacer llamadas gratis sin saldo es utilizar servicios de llamadas por internet como Skype o Google Voice. Estos servicios te permiten hacer llamadas a teléfonos fijos y móviles de forma gratuita o a precios muy bajos. Solo necesitas tener una cuenta en el servicio y una conexión a internet para poder realizar las llamadas. Además, algunos de estos servicios también te permiten enviar mensajes de texto de forma gratuita.

También te puede interesar: El truco que permitirá a tu celular transcribir llamadas

3. Llamadas por cobrar

Las llamadas por cobrar son uno de los trucos más famosos para hacer llamadas sin saldo. Aunque, solo está disponible para los afortunados usuarios de Telcel y Movistar, podrás llamar a otros usuarios de estas compañías marcando *033 (si eres de Telcel) o 033 (si eres de Movistar), seguido del número de la persona que deseas contactar. Una vez que lo hagas, solo espera a que acepten la llamada y listo.

En resumen, si te quedas sin saldo en tu teléfono móvil y necesitas hacer una llamada, existen varias opciones para hacerlo de forma gratuita. Aprovecha al máximo los recursos disponibles para comunicarte sin gastar dinero. ¡No dejes que la falta de saldo te impida hacer tus llamadas!