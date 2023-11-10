El truco que permitirá a tu celular transcribir llamadas

En el mundo actual, las llamadas telefónicas juegan un papel fundamental en nuestra comunicación diaria. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos guardar y transcribir esas conversaciones importantes? En este artículo, te voy a compartir dos métodos sencillos para hacerlo. Ya sea que necesites guardar pruebas legales, recordar detalles importantes o simplemente tener un registro de tus llamadas, te mostraré cómo lograrlo. Así que prepárate para descubrir el truco que permitirá a tu transcribir llamadas. ¡No te lo pierdas!

En la era digital en la que vivimos, la capacidad de transcribir llamadas se ha vuelto cada vez más importante. Ya sea que necesites recordar detalles importantes de una conversación de negocios o simplemente quieras guardar recuerdos de una charla con un ser querido, tener la opción de transcribir tus llamadas puede ser extremadamente útil.

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La transcripción de llamadas te permite tener un registro escrito de todo lo que se ha dicho durante una conversación telefónica. Esto puede ser especialmente útil si necesitas repasar información importante o si tienes dificultades para recordar detalles específicos. Además, la transcripción de llamadas también puede ser útil para personas con discapacidades auditivas, ya que les permite leer lo que se ha dicho en lugar de depender únicamente del sonido.

¿Cómo transcribir una llamada a texto?

Afortunadamente, existen algunos métodos que te permitirán grabar y transcribir llamadas en tu celular. Por ejemplo, Android tiene una función genial llamada "Subtítulos Automáticos" que convierte el audio de tus llamadas en texto. Aquí te explico cómo usarla:



Ve a la configuración de tu dispositivo Android y selecciona "Accesibilidad”. Desplázate hasta "Subtítulos Automáticos" y actívalo. Elige la opción "Subtitular llamadas" y configúrala en "siempre". Si quieres transcribir tus propias respuestas, marca la casilla "Escribir respuestas durante las llamadas".

Con estos ajustes, los subtítulos automáticos aparecerán en tus llamadas, transcribiendo lo que dice la otra persona. Pero ten en cuenta que los subtítulos no se guardan automáticamente, así que puedes hacer capturas de pantalla para conservar la transcripción.

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Otro método es el siguiente, si tienes otro móvil a mano, puedes aprovechar la app "Transcripción Instantánea" de Google para transcribir llamadas de forma eficiente. Descárgate la app en ese segundo teléfono si aún no la tienes. Antes de llamar, ábrela y activa la opción de historial de tres días para las transcripciones. Pon la llamada en altavoz y ajusta el volumen para que el otro móvil capte el audio. ¡Haz la llamada y tendrás una transcripción perfecta! Así de fácil y práctico.

En resumen, si estás buscando una manera fácil y conveniente de transcribir tus llamadas, estas dos opciones podrían serte de gran ayuda. Ya sea que necesites recordar detalles importantes o simplemente quieras tener un registro escrito de tus conversaciones, estos métodos te pueden ayudar a lograrlo de manera rápida y sencilla. ¡No esperes más y comienza a aprovechar todas las ventajas de la transcripción de llamadas en tu celular!