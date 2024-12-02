Llegó diciembre, el último mes del año 2024 y con él empezamos la época más esperada por muchos, las celebraciones de fin de año y el nacimiento del niño Jesús. Para representar el periodo litúrgico, miles de personas colocan una Corona de Adviento en sus hogares, una costumbre que tiene un gran significado. Prepárate para recibir el Adviento, aquí te decimos cómo hacerlo y cuál es el origen de esta bella tradición.

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¿Qué es la corona de adviento y cuál es su origen?

La corona de adviento no es solo un simple adorno que embellece los hogares en las fiestas decembrinas, sino que engloba a una tradición cristiana que representa y simboliza el primer anuncio de la llegada de la Navidad.

La costumbre de colocar una corona de adviento proviene de Alemania, en el siglo XIX Johann Wichern, quien era un pastor luterano alemán que protegía a niños huérfanos sin hogar, comenzó a utilizar una rueda de madera y en ella colocó cuatro velas que representaban las semanas que faltaban para qué llegará la Navidad, con esto consiguió que sus protegidos supieran cuántos días faltaban para la Noche Buena y además de todo, aprendieron a contar.

A lo largo de los años la tradicional corona de adviento ha ido cambiando, dependiendo el país y las creencias propias de las familias, y por ende se han ido agregando distintos significados, ya que ahora no solo se utiliza para contar cuántos días faltan para Navidad, sino que se le ha agregado un simbolismo más profundo.

La figura redonda de la corona hace referencia a la eternidad, ya que la finalidad es recibir al niño Dios en los hogares, haciendo representación también al amor de Dios que es infinito, no tiene principio ni fin. El color verde representa la esperanza y la vida, haciendo presente el mensaje de amor de Dios, y las manzanas rojas que adornan la corona significan la representación de los frutos del Edén.

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¿Qué colores de vela se usan y qué significan?

Las primeras coronas de adviento sólo poseían velas de color blanco, pero en el transcurso de los años se han ido añadiendo colores para mostrar diversos conceptos que hacen referencia a los colores litúrgicos.

Morado: simboliza el espíritu de la vigilia en la temporada.

Verde: simboliza la esperanza.

Rojo: simboliza la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús.

Blanco: simboliza la presencia de Dios.

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¿En qué orden y cuándo prender las velas de la corona de adviento?

Es importante mencionar que además de tener un significado cada vela, deben tener un orden para poder encenderlas, ya que cada una tiene un propósito diferente. Aquí te explicamos cuáles son las fechas y el orden específico:

Vela morada: primer domingo de adviento (03 de diciembre).

Vela verde: segundo domingo de adviento (10 de diciembre).

Vela roja: tercer domingo de adviento (17 de diciembre).

Vela blanca: cuarto domingo de adviento (24 de diciembre).

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