¿Cómo mantener el orden en la casa? 5 cosas que NO debes guardar

Mantener el orden en la casa es fundamental para lograr un ambiente más armonioso y reducir el estrés. Sin embargo, muchas veces los objetos se acumulan sin que nos demos cuenta, contribuyendo al caos y al desorden. Para evitar que esto suceda, es importante tomar decisiones conscientes sobre lo que realmente vale la pena conservar y lo que debe desaparecer de nuestro hogar. A continuación, te presento cinco cosas que no deberías guardar si quieres mantener tu espacio organizado.

¿Cómo podemos mantener el orden?

1. Las cajas de cartón de tus compras online

Es común que después de recibir un pedido por internet, guardemos las cajas, pensando que podrían servir para futuros envíos o almacenaje. Sin embargo, esto solo contribuye al desorden. Según la experta en organización Vanesa Travieso, lo ideal es desmontar las cajas inmediatamente después de abrir el paquete y llevarlas al contenedor de reciclaje. De este modo, evitarás que se apilen y ocupen espacio innecesario en tu hogar.

2. Devoluciones pendientes

¿Alguna vez has comprado algo que no te quedó bien o que no te gustó y se queda guardado esperando ser devuelto? Este tipo de objetos también generan desorden. La clave está en actuar de inmediato: coloca el artículo en la caja original, guarda los tickets de compra y prepáralo para devolverlo en cuanto tengas oportunidad. Evitarás que ocupe un lugar innecesario y, al mismo tiempo, mantendrás el orden en tu casa.

3. Correos electrónicos pendientes

El desorden no solo se encuentra en lo físico, también está presente en lo digital. Si tu bandeja de entrada está llena de correos sin responder, dedica unos minutos a limpiarla cada semana. Elimina los mensajes que no requieren acción y organiza lo que realmente necesitas. Lo mismo aplica para el papeleo en formato físico: elimina los documentos innecesarios y guarda solo lo que sea realmente importante. Mantener el orden en tus archivos digitales y físicos contribuirá a una mente más despejada y a un espacio más ordenado.

4. Cosas para arreglar

Es común dejar para después las reparaciones de objetos rotos, pensando que en algún momento los arreglaremos. Sin embargo, esta práctica solo provoca que las piezas se acumulen y que el desorden crezca. Lo más eficaz es recoger las piezas y llevar el objeto a reparar tan pronto como sea posible. Si te enfrentas a un artículo roto, resuelve el problema de inmediato para evitar que se convierta en un foco de desorden.

5. Regalos de fiestas

Los recuerditos de fiestas infantiles, como juguetes, libros para colorear o bolsas de dulces, son comunes en muchos hogares. Aunque pueden parecer una novedad al principio, la mayoría de estos artículos terminan siendo guardados y olvidados. La experta recomienda dejar que los niños jueguen con ellos durante unos días y luego donarlos o desecharlos. Esto evitará que se acumulen y contribuyan al desorden en la casa.

Al mantener tu hogar libre de estas cinco cosas, no solo estarás mejorando la organización, sino que también lograrás un espacio más armonioso y tranquilo. Un hogar ordenado puede reducir el estrés y aumentar tu bienestar general. ¡Empieza hoy mismo a deshacerte de lo innecesario y disfruta de un ambiente más limpio!