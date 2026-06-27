Recicla tus remeras en desuso con esta increíble idea DIY

Las remeras son una de las prendas que más se utilizan por lo que se desgastan con facilidad. Es por esto que terminan en la basura o en el fondo de algún cajón. Sin embargo, aquí te traemos una increíble idea para que las reutilices y disminuyas los residuos textiles.

Una idea fácil y económica de realizar, consiste en convertir varias remeras viejas en una alfombra suave, pero resistente. Es una gran alternativa ya que disminuye los residuos y ayuda a obtener elementos personalizados para el hogar. Puedes colocar este objeto en la ducha, la habitación o en el lugar de la casa que más prefieras.

¿Cómo reciclar las remeras?

Para poder hacer una alfombra con remeras necesitas de los siguientes materiales:



4 a 8 remeras viejas de algodón.

Tijeras.

Regla o cinta métrica.

Aguja e hilo o silicona textil.

Una base antideslizante opcional.

La cantidad de remeras dependerá del tamaño final que se quiera obtener.

Una vez que tienes lo materiales vas a poder transformar las remeras usadas en una alfombra de baño. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Lava y seca todas las remeras antes de comenzar. Luego procede a cortar las prendas en tiras largas que midan aproximadamente entre 3 y 5 centímetros de ancho.

Une varias tiras para formar tres segmentos largos. El siguiente paso es trenzar los segmentos hasta obtener una cuerda de tela extensa. Enrolla la trenza en forma de espiral, cosiendo o pegando los bordes para mantener la estructura.

La alfombra es super suave. |Pinterest

Vas a seguir agregando más trenzas hasta alcanzar el tamaño que deseas. Luego procede a colocar una base antideslizante en la parte inferior para mejorar la seguridad en superficies húmedas.

Esta es una idea increíble ya que está imponiéndose el reciclaje doméstico de textiles. Es una manera de reducir la basura y aprovechar las prendas de algodón que todavía conservan una buena calidad de tela.