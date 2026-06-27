Manicura 2026: las uñas iridiscentes son la tendencia

El mundo de la manicura va mutando constantemente por lo que nos encontramos cada vez con más diseños. En esta temporada el protagonismo no solo se lo lleva el color ya que los acabados están siendo muy tenidos en cuenta para modificar el efecto de la luz. Así es que nacen las uñas iridiscentes.

Las uñas iridiscentes es una propuesta en la que combinas delicadeza y dimensión, pero sin caer en las decoraciones excesivas. Lo llamativo es que obtienes un brillo que nunca luce plano, dependiendo del ángulo desde donde se lo mires es que puedes observar tonos lavanda, azul, rosa o plata que aportan profundidad a la manicura.

¿Por qué las uñas iridiscentes son tendencia?

Las uñas iridiscentes son popularmente conocidas como Aurora Nails y se inspira en los destellos tornasolados que producen ciertos minerales, las perlas y el fenómeno de la aurora boreal. Así es que obtienes un increíble acabado translúcido con un brillo suave que transforma una base sencilla en una manicura mucho más sofisticada.

Este estilo se diferencia del efecto espejo se busca una apariencia más ligera y etérea. En lugar de reflejar la luz como una superficie metálica, crean una luminosidad difusa que cambia de tonalidad de manera natural.

Ten en cuenta que las bases claras son las protagonistas por lo que puedes utilizar blancos lechosos, lilas pastel, rosas empolvados, azul cielo y tonos vainilla ya que potencian el efecto nacarado, además, permiten que el tornasolado se destaque.

Hay algunos casos en los que se agrega polvo cromado ultrafino sobre el esmalte para poder obtener el brillo característico que parece flotar sobre la superficie de las uñas.

Cabe destacar que esta manicura ha ganado popularidad ya que puede adaptarse a distintas longitudes y formas, pero se recomienda usar en uñas cuadradas o almendradas de longitud media como así también en diseños cortos.