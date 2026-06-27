¿Plato caliente o plato frío? ¡Así deberías presentar tus recetas ante los jueces de MasterChef 24/7!

El Chef Adrián Herrera sorprendió a sus seguidores de Instagram cuando publicó un breve video para presumir la vajilla utilizada en la competencia de este viernes en MasterChef 24/7... ¿pero sabías que la temperatura de tu plato también es súper importante para la presentación? ¡conoce cómo se aplican los principios del secreto térmico en el emplatado!

¿Qué es el secreto térmico en el emplatado y por qué es tan importante?

Ya lo dijo el Chef Herrera: una vajilla bien surtida hace la diferencia entre un éxito culinario y un fiasco, pues aunque no lo creas cada plato guarda secretos que sólo los expertos conocen.

"El tema es saber qué platos son los adecuados para las recetas que se elaboran en la competencia", explicó el estricto Juez de MasterChef 24/7 , y es que no sólo se trata de servir en un plato hondo, extendido, circular u ovalado; también hay que revisar los materiales... ¡y la temperatura!

Los principios del secreto térmico en la gastronomía dictan que un gran emplatado se arruina si la comida llega fría o si el plato está frío pero la comida caliente; si quieres encontrar un material que retenga la temperatura y se vea elegante a la vez, la porcelana o cerámica gruesa serán tus grandes aliados.

El choque térmico al tacto predispone positivamente al cerebro antes del primer bocado; por lo tanto, para que la experiencia del comensal sea perfecta un Chef profesional sigue la regla de oro: los alimentos calientes como guisos y caldos se sirven en platos calientitos; los alimentos fríos como ensaladas, ceviches o postres, entretanto, se sirven en platos fríos para mantener la coherencia.

¿Cómo calientan o mantienen frías las vajillas los chefs profesionales?

Para evitar que la comida caliente se ponga en platos fríos y viceversa, los restaurantes utilizan estaciones de temperatura para los trastes:

El calientaplatos (mesa caliente): Los platos para fondos, sopas o pastas se mantienen en armarios térmicos entre 50 y 60 grados. Al llegar a la mesa, el plato mantiene la comida en su punto óptimo durante todo el servicio.

La estación fría (congelador/abatidor): Para ceviches, tartares, carpaccios o postres helados, la vajilla se congela previamente. Esto no sólo evita que el helado se derrita en segundos, sino que el frío al tacto activa los receptores sensoriales de las manos del comensal, preparando el cerebro para una experiencia refrescante.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.