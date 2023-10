¿Cómo quitar los callos de los pies? Así puedes usar el bicarbonato.

Como tal, los callos de los pies no son un tema preocupante para la salud del ser humano. También llamados juanetes, son generados por la frecuente fricción del zapato o el uso de calzado apretado. Si bien, su sola presencia no es grave, para las personas con diabetes puede ser un verdadero problema; ya que, la sangre no les circula adecuadamente, lo que causa gangrena.

En este sentido, los especialistas indican que la solución más sencilla para quitar los callos de los pies es precisamente evitar lo que los causa, es decir, no utilizar más el calzado ajustado. Sin embargo, nunca está de más conocer más opciones.

De hecho, los propios expertos no descartan los beneficios de usar ingredientes caseros para tratar y quitar los callos de los pies. Por lo que, además de humectar y remojar los pies en agua y jabón, recurrir al bicarbonato de sodio puede ser muy beneficioso.

¿Por qué usar bicarbonato de sodio para quitar los callos de los pies?

El bicarbonato de sodio es una sustancia tan versátil que es utilizada para desinfectar espacios como la cocina y el baño, y hasta para desmanchar ropa. Del mismo modo, puede ser parte del tratamiento contra la acidez estomacal y sirve para quitar los callos de los pies debido a sus propiedades exfoliantes.

En otras palabras, lo que hace el bicarbonato de sodio es remover las células muertas de la piel de los pies, es decir, las que promueven la aparición de los callos.

El método con bicarbonato para quitar los callos de los pies

Para llevar a cabo el método para quitar los callos de los pies, lo primero que tienes que hacer es conseguir un recipiente, una cucharada de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de jabón líquido.

Más adelante, mezcla los ingredientes en el recipiente y luego, simplemente comienza con la aplicación sobre los callos, pero con suaves movimientos. Finalmente, lava tus pies con mucha agua.

