¿Cómo puedes reponer tu tarjeta INAPAM si la perdiste o te la robaron?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es un documento oficial emitido a la población de adultos mayores de todo el país. A través de ella, las personas mayores de 60 años encuentran descuentos, rebajas y más beneficios en diferentes servicios y establecimientos. Pero, ¿qué hacer en caso de extravío o robo? Te compartimos cuál es el proceso que debes seguir para reponer tu tarjeta INAPAM o de tu familiar.

En primer lugar, se debe solicitar la reposición de la tarjeta INAPAM, lo cual te llevará hacia un trámite que es totalmente gratuito. Como en la primera vez que fue solicitada, la dependencia gubernamental pedirá al beneficiario que lleve algunos documentos y fotografías.

Tal cual decíamos antes, la tarjeta INAPAM brinda a todos los adultos mayores de México diferentes descuentos, ya sea para utilizar el transporte público o cuando requieren de atención médica y medicamentos. Así mismo, obtienen beneficios en establecimientos como restaurantes, tiendas de autoservicio, servicios legales y educativos, entre otros.

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¿Qué es lo que necesitas para reponer tu tarjeta INAPAM?

Una vez que solicitaste la reposición de la tarjeta INAPAM, tendrás que acudir al módulo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores más cercano a tu domicilio para realizar el trámite. Puedes revisar cuál es el tuyo en el portal de Ubica tu Módulo de Registro de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.

Ahora bien, debes llevar a la mano los siguientes documentos y fotografías para que volver a tramitar la tarjeta INAPAM:



Identificación vigente con fotografía del beneficiario: credencial del INE, licencia de manejo, pasaporte vigente, etc.

Un documento con el que se pueda comprobar que el beneficiario ya cumplió los 60 años o más, es decir, el acta de nacimiento, la credencial del IMSS o ISSSTE, licencia de manejo o CURP.

Un comprobante de domicilio: el recibo de agua, luz, gas o teléfono que no tenga más de 3 meses de ser emitido.

2 fotografías tamaño infantil recientes del beneficiario en donde aparezca sin lentes, sin gorra y de frente. Pueden ser impresas en blanco y negro o color, pero en papel fotográfico.

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