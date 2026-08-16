MasterChef 24/7: Cenas ricas en proteína para comer delicioso y cuidar la salud

Cerrar el día con un platillo nutritivo no tiene por qué traducirse en preparaciones insípidas o aburridas. Una cena balanceada, con el aporte adecuado de nutrientes, permite reparar los tejidos durante la noche y levantarse con energía renovada para enfrentar cualquier reto en la cocina.

En MasterChef 24/7 te dejamos deliciosas ideas para cenar saludable con una selección de opciones ricas en proteína y llenas de sabor para disfrutar al final del día.

Cenas con proteína

El salmón y el pollo se consolidan como las proteínas estrella por su versatilidad y rapidez de cocción en la sartén:

Hash de salmón con ñoquis: Diseñado por Rebecca Sargent para BBC Uk, este platillo sustituye las papas tradicionales por ñoquis para optimizar el tiempo en la estufa. Aporta 34.5 gramos de proteína por porción, combinando la cremosidad del pescado con una textura dorada.

Salmón al horno con soya, chile y lima: Una opción marina de inspiración asiática que equilibra la grasa saludable del salmón con un toque cítrico y picante muy fresco.

Pollo a la parrilla con pesto: Creado por Justine Pattison, destaca por su simplicidad al sellar pechuga de pollo a las brasas y acompañarla con una salsa verde aromática.

Albóndigas de pollo y ricotta con espagueti: Una versión ligera del clásico italiano que logra una textura sumamente suave e hidratada gracias al queso ricotta.

Arroz frito con pollo y huevo: Rachel Phipps propone un salteado exprés tipo wok donde el huevo y el pollo suman una doble dosis de proteína de alto valor biológico.

Ensalada de pollo clásica: La alternativa fresca de Philippa Davis, ideal para noches calurosas donde se busca una opción ligera pero saciante.

Boloñesa vegetariana: Propuesta por Chris Bavin, demuestra que las proteínas de origen vegetal pueden brillar con luz propia utilizando lentejas o soya en un sofrito clásico de tomate.

