MasterChef 24/7: 5 desayunos saludables y ricos para después de hacer ejercicio

Mantener un cuerpo con energía y una mente enfocada requiere una nutrición inteligente, ya sea que estés en una cocina de alto rendimiento como MasterChef 24/7, o en tu día a día.

Debes saber que, luego de completar una rutina de ejercicio intenso, el organismo entra en una ventana clave para recuperar fuerza, reparar el tejido muscular y reponer el glucógeno consumido. Si no sabes qué desayunar después de entrenar, en MasterChef 24/7 te compartimos 5 deliciosas ideas recomendadas por los expertos de Bicester Gym para recargar baterías con un gran sabor.

Desayunos para después de entrenar

Yogur griego con granola y frutas

Una alternativa rápida e ideal para mañanas ocupadas. Combina la cremosidad del yogur griego —rico en proteína— con granola alta en carbohidratos complejos y tus frutas favoritas, como plátano o frutos rojos, para obtener energía inmediata.

Tostadas de aguacate con huevo cocido

Esta preparación reconfortante aporta grasas saludables y una excelente dosis de proteína. Es una opción cargada de minerales y vitaminas B y D. Puedes llevarla al siguiente nivel agregando lonchas de salmón ahumado o camote horneado.

Smoothie bowl con proteína en polvo

Uno de los desayunos postentrenamiento más nutritivos y versátiles. Licúa tus frutas preferidas, integra una medida de proteína en polvo (ideal para opciones veganas) y sirve en un bowl con semillas para asegurar una recuperación óptima.

Avena trasnochada

La solución perfecta para preparar desde la noche anterior. Su alta concentración de fibra, carbohidratos de absorción lenta y proteína mantiene los niveles de energía estables durante toda la mañana. Puedes agregarlefrutos secos, chía y canela.

Hot cakes de proteína

Una forma deliciosa de acelerar la recuperación muscular sin culpa. Mezclar proteína de suero en la masa tradicional genera un platillo ligero. Acompáñalos con fruta fresca, un hilo de miel de abeja o añade queso cottage a la mezcla para sumar vitaminas del complejo B.

