Kpop Demon Hunters: 3 ideas de muñecos de crochet para decorar tu mochila este regreso a clases 2026

Un nuevo ciclo escolar está a punto de comenzar y qué mejor manera de empezar el año que en compañía de tus personajes favoritos. Si eres fan de las Kpop Demon Hunters, lleva su magia directo al salón de clases con estos llaveros de crochet de las Guerreras Kpop, los Saja Boys y Derpy que, sin duda, se verán increíbles en tu mochila y te harán lucir súper chic.

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3 ideas de muñecos de crochet de Kpop Demon Hunters para decorar tu mochila este regreso a clases 2026

Los muñecos de crochet son originarios de Japón y se distinguen por estar tejidos a mano con hilo de algodón o lana. Debido a su acabado súper tierno, se han convertido en toda una sensación alrededor del mundo, pues pueden adoptar la forma de tu personaje favorito, animales o cualquier otro objeto que te guste. Dicho esto, aquí te compartimos 3 ideas de muñecos que puedes usar como llaveros para decorar tu mochila este regreso a clases.

Guerreras KPop

Las muñequitas de crochet de las Guerreras Kpop se ven súper tiernas y le darán ese toque chic y mágico a tu mochila. Ya sea que decidas llevar a las tres en conjunto o elijas a tu HUNTER/X favorita: Rumi, Mira o Zoey. Checa estas hermosas inspiraciones:

Saja Boys

Si quieres que los Saja Boys también sean parte de la decoración de tu mochila, aquí te compartimos cómo luciría un amigurumi de Jinu, el líder carismático de la agrupación. Sin duda, luce como todo un idol del kpop… Y lo mejor de todo: ¡Se ve adorable!

Derpy y Sussie

Qué sería de las Guerreras Kpop sin Derpy, el tigre espiritual de la película, y su compañera de aventuras, la ave Sussie. Estos llaveros de crochet le darán un toque súper divertido a tu mochila, además de que son fáciles de hacer.

Sea cual sea el diseño que elijas, no olvides agregar una argolla en la parte superior para que tus amigurumis tengan la función de llaveros y los puedas colgar fácilmente en tu mochila o lonchera.