Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 16 de agosto: estos signos deben cuidarse de las envidias

Estamos en los últimos días de la temporada de Leo, un período regido por el Sol para impulsar la autoexpresión y la creatividad. Aprovecha la energía cómo se debe con el horóscopo de Nana Calistar, quien cuenta con toda una serie de recomendaciones y predicciones para el día de hoy, domingo 16 de agosto. ¿Será dinero o amor? ¡Sigue leyendo y entérate del mensaje que tienen los astros para cada uno de los 12 signos del zodiaco!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 16 de agosto?

Se marca una energía fuerte de confusión en temas del amor, a veces es bueno arriesgarse en vez de andar esperando garantías individuales, eso sí, no aceptes amores baratos. En temas laborales, se visualizan jornadas largas. Como consejo, no regales tu trabajo, pero tampoco desaproveches las oportunidades de aprender cosas nuevas. Tus metas personales comienzan a tomar un lugar importante. Enfoca tu energía en construir. En cuanto al dinero, evita gastar para aparentar.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 16 de agosto?

Deja de permitir que tu pareja tome decisiones por ti. Se marcan celos e inseguridades. Recuerda que no necesitas de nadie para demostrar tu valor. Aguas con andar con la lengua suelta, porque te podrías involucrar en chismes. En temas de dinero, se marca una oportunidad importante. Tienes una idea de negocio que podría funcionar, pero requiere de estructura. Se marca un posible viaje al extranjero, así que empieza a ahorrar tu dinerito. Ordena tu espacio personal. Esto te ayudará a despejar la mente. Andas con buena racha en los juegos de azar, pero tampoco te dejes ir por completo.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 16 de agosto?

Ten cuidado con la forma en la que tratas a la gente, especialmente los que han estado contigo en las malas. No des por sentado nada. Andarás con la lengua muy filosa, así que piensa antes de hablar. Presta más atención a tus sueños, que podrían revelarte información que tal vez estabas ignorando. Tomarás una decisión que llevas tiempo posponiendo, escucha a tu intuición. En temas laborales, se marcan oportunidades de mejora, sólo no aceptes sin preguntar. Infórmate bien antes de tomar cualquier decisión. También se marca una discusión con alguien de la familia; mientras que la energía del dinero habla de un gasto que no tenías contemplado.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 16 de agosto?

Necesitas confiar más en ti, sobre todo, recuperar tu disciplina. Aguas con esas amistades que han comenzado a comportarse diferente contigo. En cuestiones de dinero, se ve un panorama favorable, especialmente durante la segunda mitad de agosto, donde se visualizan propuestas, proyectos o nuevas maneras de obtener más ingresos. Estos días andarás con cambios de ánimo repentinos. Necesitas hacer limpieza en el hogar para hacer espacio a todo lo nuevo que intentas construir.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 16 de agosto?

No confundas ser buena persona con regalar tu tiempo, atención y cariño a quien no te valora. Aléjate de quienes te provocan estrés y cambios de humor. Presta más atención a tu alimentación y cuídate de los excesos. En temas del amor los astros te tienen un consejo: palabras bonitas las dice cualquiera, enfócate en los hechos. En cuanto al dinero y los negocios, entras en una etapa interesante, con la oportunidad de tener un ingreso adicional. Eso sí, no cuentes tus planes antes de tiempo, que podrían haber ciertas envidias.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 16 de agosto?

Deja de mirar hacia atrás y enfócate en el presente. Es posible que andes un poco reflexivo estos días, sólo recuerda no ponerte límites antes de siquiera intentarlo. Necesitas confiar más en ti. Traes una buena idea de negocio que podría convertirse en una buena oportunidad de crecimiento y una entrada económica importante. En temas del amor, se marca una energía pasajera, especialmente si estás soltero. Si tienes pareja, aguas con caer en la monotonía. También se marca una lección de lealtad en tu círculo social. Este día es perfecto para empezar a organizar tus prioridades.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 16 de agosto?

Bájale dos rayitas a tus exigencias en temas del amor. Este día llega a cuestionarte qué es lo que realmente buscas en una relación. Andas con unos cambios de humor muy fuertes, procura identificar qué es lo que lo está causando. La comunicación también será clave en el amor. En temas del dinero, aguas con las compras compulsivas, administra mejor tus gastos, porque se aproxima un viaje o salida en la que necesitarás efectivo, así que ve ahorrando. Cuida más tus horarios y antojos nocturnos, muévete más y toma agua. Necesitas disciplina en tu cuerpo. También se marca una lección importante. En el trabajo también se presenta una oportunidad pequeña que podría abrirte una puerta interesante en las próximas semanas.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 16 de agosto?

Deja de esperar que la gente cambie. Querer a alguien no es sinónimo de soportarlo todo. Es probable que una amistad acuda a ti por un consejo, escucha y ayuda hasta donde puedes, pero no cargues con los problemas de los demás. Aprende a poner límites. En temas del amor se visualizan posibilidades interesantes, como la llegada de un nuevo prospecto. Si tienes pareja, aguas con caer en chismes. Pregunta antes de armar un problema. Cuídate también de las caídas, golpes o accidentes domésticos que andas medio distraído. En cuestiones de dinero, se marca un gasto inesperado relacionado con el hogar o transporte. No será nada grave, pero te servirá de recordatorio para siempre tener tu colchoncito.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 16 de agosto?

La energía del amor está con mucha emoción y atracción; especialmente si estás soltero. Si tienes pareja, la energía también será favorable, aunque más enfocada en la comunicación y el gozo de actividades juntos. En temas de dinero y trabajo, se marcan decisiones importantes para la segunda mitad de agosto. Si recientemente experimentaste un gasto inesperado, te podría llegar un dinerito extra estos días. También se marca una noticia que llevas tiempo esperando. En cuanto a la familia, los astros te recomiendan no corregir decisiones ajenas. Aconseja, está bien, pero deja que cada quien haga lo que quiera y aprendan de sus errores.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 16 de agosto?

El pasado volverá, pero ya no tendrá el mismo poder sobre ti. Aguas con esa persona que últimamente te ha estado molestando, porque podrías llegar al límite de su paciencia, así que piensa antes de actuar. La indiferencia será tu mejor aliado en esta situación. En temas de dinero se marca una oportunidad interesante para incrementar tus ingresos, así que no la desprecies, aunque al inicio parezca poco. Eso sí, aguas con los gastos hormiga que se están llevando más dinero del que imaginas. En lo familiar, se marca una separación o distanciamiento entre dos personas.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 16 de agosto?

Aguas con la gente que se pasa de amable, porque hay quiénes solo te buscan por lo que puedes hacer por ellos. Necesitas desarrollar un poquito más tu malicia y aprender a decir no. Un amor del pasado podría aparecer en tus sueños, pero no le tomes importancia, mejor reflexiona sobre todo lo que aprendiste en esa etapa. También se marca energía de embarazo en tu familia o un ser querido. En cuestiones económicas, evita comprar por comprar, porque has estado gastando mucho.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 16 de agosto?

En temas del amor, los astros te tienen un consejo: evita sacar un clavo con otro clavo. Necesitas ser claro con tus sentimientos. Si alguien te pide una segunda oportunidad, piénsalo bien y con la cabeza fría. En lo laboral, tienes varios proyectos. Recuerda que cada uno necesita su tiempo, así que evita iniciar todo al mismo tiempo y organiza bien tus prioridades. Se marca una energía de cansancio emocional o nostalgia, así que no te agüites y mejor piensa en todo lo que has logrado. En temas de dinero, necesitas controlar los gastos pequeños. Si bien parecen inofensivos, cuando menos te das cuenta ya desapareció una cantidad considerable de tu bolsillo, así que sé más consciente.