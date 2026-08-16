Los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy 16 de agosto: las predicciones de Mhoni Vidente

A partir de hoy domingo 16 de agosto, los astros apuntan a la mitad del círculo del zodiaco para bendecirlos con suerte espiritual. De acuerdo con las predicciones del universo, consultadas por la famosa astróloga Mhoni Vidente , estos seis signos sentirán que todo les sale bien.

Los signos que tienen mayor energía de suerte espiritual a partir del domingo 16 de agosto de 2026 son Leo, Tauro, Escorpión, Piscis, Capricornio y Acuario. Destacan especialmente Leo y Piscis por la presencia de El Sol, mientras que Tauro, Escorpión y Capricornio reciben cartas asociadas con crecimiento, destino y materialización. Estas son sus predicciones:

1. ♌ Leo

El Sol coloca a Leo entre los signos más bendecidos espiritualmente a partir del domingo 16 de agosto. Esta carta representa iluminación, éxito, claridad y una etapa en la que las puertas comienzan a abrirse.

En el dinero y el trabajo, podría recibir una noticia que confirme un avance importante. La energía de su temporada también favorece la abundancia, aunque deberá mantenerse alerta ante personas que podrían sentir envidia de sus logros.

Este es el horóscopo de Mhoni Vidente para Leo.|(Facebook Mhoni Vidente/Canva)

2. ♓ Piscis

El Sol también ilumina a Piscis y le concede una poderosa protección espiritual durante esta nueva etapa. A partir del domingo, su intuición estará más despierta y podrá reconocer con mayor facilidad qué oportunidades realmente le convienen.

La abundancia puede llegar mediante proyectos, estudios, becas o nuevas propuestas. En el amor, las cartas anuncian estabilidad y una conexión profunda con personas que aporten paz y seguridad emocional.

3. ♏ Escorpión

La Rueda de la Fortuna anuncia un giro favorable del destino para Escorpión. A partir del domingo 16, situaciones que parecían estancadas pueden comenzar a moverse de manera inesperada.

En el ámbito económico, los esfuerzos realizados anteriormente podrían convertirse en ingresos o nuevas oportunidades. En el amor, una relación puede fortalecerse y entrar en una etapa mucho más estable.

4. ♉ Tauro

La Estrella convierte a Tauro en uno de los signos con mayor esperanza y protección espiritual. Esta carta señala que después de momentos de dudas pueden llegar señales que confirmen que está avanzando por el camino correcto.

A partir del domingo, una oportunidad laboral podría devolverle la confianza y abrir una etapa de crecimiento. En el amor, tendrá que confiar más en su intuición y observar cuidadosamente las verdaderas intenciones de quienes lo rodean.

Este es el horóscopo de hoy para Tauro.|(CANVA)

5. ♑ Capricornio

El Mago anuncia para Capricornio una etapa de manifestación y poder personal. A partir del domingo 16, aquello que parecía difícil de conseguir puede comenzar a tomar forma gracias a una decisión importante.

El dinero y las oportunidades profesionales reciben una energía especialmente positiva. También podrían surgir noticias relacionadas con viajes, cambios de ciudad o incluso una oportunidad para comenzar una nueva vida en otro lugar.

6. ♒ Acuario

El As de Copas abre para Acuario un ciclo de renovación espiritual, emocional y económica. La carta señala que el domingo puede marcar el inicio de una etapa en la que recuperará la ilusión y encontrará nuevas razones para avanzar.

En las finanzas, un golpe de suerte podría llegar de manera inesperada. Además, una nueva conexión sentimental podría convertirse en una relación importante si Acuario se permite expresar lo que siente.