¿Cómo saber si el kilometraje de tu auto está fallando?

La idea de estrenar un vehículo siempre nos genera cierta ilusión, especialmente si se ha ahorrado para ello. No obstante, si el plan es adquirir un auto usado, hay que tener mucha precaución para no caer en la trampa de algún vendedor con malas intenciones. En particular, existen detalles que delatan cuando se trata de una estafa, por ejemplo: que el kilometraje de tu auto está fallando, entre otros aspectos.

Estos son los puntos que indican que el kilometraje de tu auto está fallando

Hoy en día, las redes sociales y los anuncios en periódicos son puertas para comunicar cuando un auto usado está a la venta. No obstante, muchas veces esto implica lanzar una moneda al aire, ya que se desconoce al vendedor y no hay forma de saber directamente al principio si tiene buenas intenciones o no.

No obstante, los siguientes puntos indican que el kilometraje de tu auto está fallando, entre otros detalles a tener en cuenta si se trata de una estafa y por ende, una adquisición de la que terminarías arrepentido:



Revisa la documentación del auto . En otras palabras, su ficha técnica y las revisiones a las que haya sido expuesto anteriormente son señales de que el kilometraje de tu auto está fallando.

. En otras palabras, su ficha técnica y las revisiones a las que haya sido expuesto anteriormente son señales de que el kilometraje de tu auto está fallando. Estado del motor . Este es otro de los puntos que indicaría que el kilometraje de tu auto está fallando. Por ejemplo, si está muy limpio puede que esconda algo y se trate de una estafa. Además, si encuentras detalles de suciedad u óxido en algunas partes sería indicios de cuánto lleva en las rutas.

. Este es otro de los puntos que indicaría que el kilometraje de tu auto está fallando. Por ejemplo, si está muy limpio puede que esconda algo y se trate de una estafa. Además, si encuentras detalles de suciedad u óxido en algunas partes sería indicios de cuánto lleva en las rutas. Interior del auto desgastado . Este sería otro de los puntos a considerar si el kilometraje de tu auto está fallando. Y es que, el estado del volante, los pedales y sus asientos son señales de cuánto se ha utilizado el vehículo con anterioridad.

. Este sería otro de los puntos a considerar si el kilometraje de tu auto está fallando. Y es que, el estado del volante, los pedales y sus asientos son señales de cuánto se ha utilizado el vehículo con anterioridad. Revisiones obligatorias por parte de las autoridades. Claro que esto depende del país, pero ciertamente existen revisiones obligatorias que realizan organismos oficiales y que emiten certificados que expresan el número de kilómetros del auto usado.

