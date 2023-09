¿Cómo saber qué personas no me tienen agregado en WhatsApp?

WhatsApp es la red social de mensajería instantánea que no puede faltar en tu celular por ser la más utilizada en todo el mundo para conversar con amigos, familia y compañeros de trabajo. Si bien, a menudo sufre cambios y actualizaciones para facilitar la experiencia a sus usuarios, existen algunos trucos que te llevan a funciones poco conocidas. Por ejemplo, la que te ayuda a saber qué personas no te tienen en su lista de contactos.

Normalmente, puedes comenzar a sospechar si la persona en cuestión ya no refleja su fotografía y datos en su perfil de WhatsApp. De igual forma, no muestra su estado en línea y tampoco es posible saber si leen tus mensajes. No obstante, con el siguiente truco podrás estar más seguro.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Te puede interesar: Estas son las apps que serán compatibles con WhatsApp

¿Cuál es el truco para saber qué personas no te tienen agregado en WhatsApp?

Cabe destacar que para saber qué personas no te tienen en su lista de contactos en WhatsApp, no requiere la descarga de una app o extensión de terceros. De modo que, el proceso a seguir es mucho más sencillo y consiste en lo siguiente:



Abre tu cuenta de WhatsApp en el celular. Desde luego, tiene que estar en su versión más actual para que el truco funcione. Una vez en la app, busca la pestaña que se llama “Lista de Difusión”. Ingresa todos los contactos cuya foto de perfil no se refleja en WhatsApp. Escríbeles un mensaje en la ventana de conversación y espera a que respondan. Ahora bien, si el mensaje ha sido entregado al contacto, significa que todavía no lo ve. Por el contrario, si el texto que mandas se queda en “Enviado” quiere decir que no te tiene agregado.

Hay que mencionar que la herramienta de Lista de Difusión en WhatsApp fue creada para que puedas enviar un mismo mensaje a diferentes contactos y llegar a cada uno individualmente. Además de ser una forma para saber quién te tiene agregado y quién no, esta función respeta las normas de privacidad de la plataforma, es decir, no les notifica que son parte de un listado.

Te puede interesar: ¿Por qué debes ocultar tu foto de perfil de WhatsApp?