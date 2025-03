¿Cómo saber si mi pareja miente? Estas son las 3 señales de alerta

De acuerdo con expertos en psicología , existen diferentes maneras de saber si tu pareja miente. Esto se pude descifrar con ayuda de la lectura del lenguaje corporal, y es que la mayoría de las personas comete ciertos errores o señas cuando no están diciendo la verdad.

Es importante saber que a pesar de que existen instrumentos especiales para saber si alguien miente, ninguno de estos se encuentra 100% avalado por la ciencia, por lo que aún resulta imposible de comprobar que alguien miente basándose en cualquier tipo de lectura.

Dicho esto, existen algunas cosas que deberían aclarar tus dudas si es que ya llevas tiempo sospechando que algo anda mal con tu pareja, y es que así podrás descubrir si realmente está diciendo la verdad o si está tratando de ocultarte algo.

Estas son las 3 señales de que tu pareja miente

La primera señal que puede indicar que tu pareja te miente es que actúe nerviosa al preguntarle sobre un tema en particular, esto podrás identificarlo si has hablado de otros temas similares y tu novio o novia no responde de la misma manera.

El comportamiento de nerviosismo que era poco habitual indica algún cambio que no te ha revelado, pues se muestra temblorosa, tensa o disgustada.

🧵 Cómo la CIA detecta mentirosos en segundos (y cómo puedes hacerlo tú también).



La gente miente más de lo que crees.



Pero hay patrones de comportamiento que los delatan.



Aquí tienes 5 técnicas de la CIA para atrapar a un mentiroso: 👇 pic.twitter.com/g7Ak9kWw2r — Iván Mar García (@ivanmargarcia) January 13, 2025

Otra señal de que alguien miente es el tono de voz que utilizan y las expresiones faciales que emplean de manera inconsciente. Una persona que oculta la verdad tenderá a hablar de manera más alta, y podría apretar sus labios al terminar de decir cada oración. También podría carraspear o dudar un poco antes de dar su respuesta.

Por otro lado, la tercera señal de alerta es que la persona evite tener conversaciones referentes al tema que desea ocultar, puede evadir las preguntas dando respuestas más abiertas o simplemente cambiar de tópico, irse del lugar o mostrarse enfadado sin razón aparente. Si sospechas que tu pareja miente quizá debas invitarla a ser honesta y si se niega puedes apartarte para ver su reacción.