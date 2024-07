Así puedes ver videos de TikTok sin conexión a internet

TikTok se ha convertido en la red social más vista y utilizada a nivel mundial; por ello, cada vez son más personas las que pasan mucho tiempo pegadas a sus dispositivos móviles viendo videos. Pero, ¿cómo puedes verlos cuando no tienes conexión a internet?

TikTok ha cobrado gran popularidad gracias las tendencias y retos virales que le dan la vuelta al mundo. Desgraciadamente no siempre se puede tener acceso a esta plataforma, ya sea porque no se tienen datos, conexión a internet o señal. No obstante, existe un pequeño truco para poder verlos.

La opción es bastante fácil de activar, pero lo mejor de todo es que no se requiere de una conexión a internet para ver los videos, aunque esta opción es poco conocida pero muy eficiente.

¿Cómo ver videos sin internet? Para habilitar esta opción debes ingresar a tu aplicación de TikTok, pero debe estar actualizada. Posteriormente, deberás dirigirte a tu perfil y picarle al botón con tres rayas.

Esta opción te desplegará un menú en la parte baja, luego deberás dirigirte a la opción “privacidad y seguridad” donde se abrirá un nuevo panel. Luego deberás dirigirte a “videos sin conexión”.

En la opción de “videos sin conexión” deberás elegir entre cuatro opciones, que van desde descargar packs de 50 hasta 200 videos, dependiendo de la opción que elijas podrás ver desde 30 hasta 120 minutos sin conexión a internet.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una plataforma de redes sociales centrada en la creación y el intercambio de vídeos cortos. Los usuarios pueden crear y compartir clips de hasta 60 segundos (aunque en algunos casos se pueden hacer videos más largos), y la plataforma ofrece una amplia gama de herramientas de edición, efectos especiales y música para que los videos sean más creativos.

La aplicación ha ganado mucha popularidad por su formato fácil de usar y su algoritmo de recomendación que muestra contenido personalizado según los intereses y comportamientos de los usuarios. TikTok es conocido por sus desafíos virales, tendencias y contenido humorístico, pero también se utiliza para otros propósitos.