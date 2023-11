Programa del 30 de noviembre 2023 | Hijos de Laura Zapata no quieren tener bebés

La actriz Laura Zapata no concibe que, actualmente, los jóvenes no quieren tener hijos y que prefieran tener perros. Ella quiere ser abuela, pero sus hijos no quieren ser padres. Además, Rocío Banquells nos habló sobre el estado de salud de Sylvia Pasquel. Y Ofelia Medina le manda un mensaje a Rubén Albarrán.