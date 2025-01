Mi hijo me odia por culpa por mi madre | Programa 9 de enero del 2025

Mayra asegura que su madre la odia desde que nació, pero no entiende la razón. La madre de Mayra asegura que Mayra vive con un malviviente. Por su parte, Luz no se explica cómo Mayra anda con una lacra. Adriel, la pareja de Mayra, asegura que toda la familia de Mayra busca aprovecharse de ella, pues no le dan a su hijo, pero sí le piden dinero para mantenerlo.