Tuvo un hijo con su tío | Programa al Límite 26 de octubre del 2024

Pati y su tío Rodrigo tuvieron un hijo. Todo comenzó cuando él fue su chambelán; luego se enamoraron, no se cuidaron y no pensaron en las consecuencias. Ahora, a Rodrigo no lo dejan ver a su hijo, pero él y Pati quieren formar una familia, aunque no trabajan y no han terminado la escuela. ¿Será prudente que Pati y Rodrigo se independicen?