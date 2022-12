Estos son todos los conciertos y festivales para 2023.

Luego de dos años de fechas canceladas e ilusiones rotas, 2022 demostró ser un gran año para la música en México. Los eventos masivos regresaron y, para 2023, todo anuncia que la oferta de entretenimiento vendrá aún más fuerte. ¡Saca la cartera y prepárate para las preventas con este calendario de conciertos imperdibles!

Yuridia nos platica cómo fue grabar ‘Qué agonía’ con Ángela Aguilar.

El año empieza con el concierto de Ha*Ash el 18 de febrero en el Auditorio Nacional. Tan solo un mes después, Yuridia se presentará en el mismo escenario el 17 y 18 de marzo. Ese mismo fin de semana, la ciudad recibirá al festival Vive Latino, el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol.

Para el deleite de los más chavorrucos, Billy Corgan y sus Smashing Pumpkins lideran el festival The World is a vampire, el 4 de marzo en el Foro Sol. Poco después en el mismo lugar, Blink 182 brindará 3 noches de locura: el 28, 29 y 31 de marzo, mientras The Killers estará el 1 de abril en el Palacio de los Deportes y el 30 de marzo en Guadalajara.

Mientras tanto, en Nuevo León, el Parque Fundidora de Monterrey será el escenario del festival Pa’l Norte, el 31 de marzo y el 1 y 2 abril.

De vuelta en la capital, Rod Stewart presentará sus canciones el 28 de abril en el Palacio de los Deportes, mientras que el festival Vaivén se celebrará tan sólo un día después, el 29 de abril, en Jardines de México, Morelos.

María José volverá a los escenarios el 19 de mayo en el Auditorio Nacional y 25 de mayo en Auditorio Telmex. Más tarde, el 29 de septiembre, el Foro Sol recibirá a The Weekend.

Para cerrar el año, el Corona Capital volverá a estremecer la Ciudad de México entre el 17 y el 19 de noviembre 2023, en el Autodrómo Hermanos Rodríguez.