VIDEO: ¡Imprudencia al volante! Se salva de ser arrollado por un tren.

Este conductor se encontraba en un cruce vial que conecta a las vías de un tren. En el momento que pasó por el lugar se logra escuchar como la locomotora viene a lo lejos, pero la persona que venía conduciendo en el vehículo se le hizo fácil cruzar mientras el tren se encontraba en movimiento.

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Muchas ocasiones no se miden las consecuencias de los actos, en este video podemos observar a este conductor que quiso ganar el paso a un tren pero no lo logró del todo, por fortuna alcanzó a aventar la parte frontal del coche ocasionando ligeros golpes al vehículo.