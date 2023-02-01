(VIDEO) ¡A este camión de basura se lo tragó la tierra!
Parecía un día normal en este pueblo. Un camión de basura pasaba como de costumbre a recoger las bolsas. De pronto, en el suelo se hizo un socavón.
Una tremenda imagen cuando un camión de basura fue devorado por la calle. Se paró en una zona tranquila. Los hombres bajaron a recoger las bolsas de una casa. Cuando volvieron a salir, el movimiento del suelo los sorprendió. ¡Tremendo susto se llevaron!
Los hombres alcanzaron a saltar, pero el que quedó atorado fue el conductor de la unidad. Afortunadamente, no se registró ningún herido. Aquí al que hay que pedirle explicaciones es al alcalde de la zona. Esto en pleno siglo veinteno no puede pasar. Para más historias impactantes no te pierdas Al Extremo.
😰😱😱😱 pic.twitter.com/fvKhD0tICv— Santo por Dios 😱 (@facinante_) October 10, 2022