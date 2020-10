Marysol Sosa habla de su nuevo tema a dueto con Edwin Luna con el que rinde tributo a José José.

Marysol Sosa habla del tema en honor a su difunto padre, José José, en el que comparte créditos con Edwin Luna.

Con el privilegio de compartir ahora con Edwin Luna este tema. Edwin y yo nos conocimos hace un rato, donde intercambiamos teléfonos. Nos estuvimos contactando, tenemos muchas cosas en común que unen nuestras vidas, entre ellas, la música. Literal fue ‘oye y si hiciéramos esto’

Reveló que ambos coincidieron en el gusto por la música de José José.

Fue una oportunidad padre: ` a mi me gusta la música de tu padre, a mí también’ y surgió gracias a Dios lo que ahora tienen en sus manos

La cantante aseguró que en caso de que su padre hubiera escuchado el tema, le daría mucho gusto por el buen trabajo que se hizo.

Creo que le hubiera dado mucho gusto. Como amante de la música, el poder fusionar bien las cosas. Eso es algo que yo hago con la música de mi padre, veo que se respete todo

Respecto a la hija menor del cantante, Sarita Sosa, Marysol aclaró la situación: “Yo lo que te puedo decir, es que gracias a Dios, estoy haciendo lo que puedo hacer. No es algo que a mí me quite mucho el sueño, esa situación con esta Sara”.

