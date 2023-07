Esto es lo que no debes hacer en una primera cita.

La primera cita es especial y a la vez estresante, pues definirá lo que pasará más adelante en la relación. Todos queremos causar una buena impresión y por eso hacemos hasta lo imposible para que todo salga bien; sin embargo, es común cometer algunos errores, pero ojo, porque estos podrían echarlo todo a perder.

En la primera cita hay que evitar a toda costa cometer errores, sobre todo algunos que podrían hacer la diferencia entre una experiencia exitosa y una verdadera decepción. Lo primordial siempre será ser auténtico y no aparentar lo que no se es.

Errores que debes evitar en una primera cita

Llegar tarde

La puntualidad es fundamental en la primera cita, pues dice mucho sobre el interés que se tiene en la otra persona. Además, llegar temprano es señal de respeto, por ello es necesario planificar todo y asegurarse de llegar a tiempo. En caso de algún imprevisto, es mejor avisarle a tu date y disculparte por lo mismo, ya que a nadie le gusta estar esperando.

Hablar solo de ti

Una de las peores cosas que pueden suceder en una primera cita es monopolizar la conversación y hablar solo de ti mismo. Es preciso recordar que también se trata de conocer a la otra persona y no que únicamente te escuche. Muestra interés en su vida y en sus cosas. Pregunta y escucha atentamente.

La negatividad

La negatividad es uno de los errores más comunes en una primera cita. Evita hablar de temas negativos, como problemas personales, laborales, exparejas, etc. Debes ser positivo y trata de crear una ambiente optimista y alegre. La primera cita debe ser algo agradable y no tortuoso.

Invasivo

La primera cita es el primer contacto con esa persona especial. No preguntes cosas demasiado personales o intrusivas. Nada de temas delicados y mucho menos planes a futuro. Construye una conexión gradualmente y respeta la privacidad de la otra persona. De igual forma, no excedas el contacto físico más que lo indispensable y según vayas viendo el nivel de confianza con la otra persona.

Autenticidad

Ser uno mismo es fundamental en una primera cita. No trates de impresionar a nadie y menos fingiendo ser lo que no eres. La honestidad y autenticidad son cualidades que atraen a todo el mundo y te permitirán establecer una conexión real. No temas mostrar tus verdaderas intenciones, pasiones y valores.