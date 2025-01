¡Lo exhibieron! La hermana de Cristian ventiló sus intimidades

La hermana de Cristian no entiende que no vivirá de ser influencer, pues es una chismosa que no cabe en ningun lado. Además, Cristian revela que su hermana reveló sus intimidades y ahora la gente lo señala. Advierte que, si no le baja a sus chismecitos, Cristian le sacará sus trapitos al sol, pues también tiene cola le pisen.