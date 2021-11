FOTOS | Declaran "persona non grata" a Pablo Montero; él se defiende.

El cantante de Regional Mexicano ha recibido un sinfín de críticas a través de las redes sociales por haberle cantado las mañanitas al mandatario Nicolás Maduro.

Luego de que las imágenes de Pablo Montero cantando en un evento de cumpleaños del presidente venezolano Nicolás Maduro le dieran la vuelta al mundo, el cantante mexicano se defendió de las críticas y dejó muy en claro su postura.

En el video que se viralizó se ve al exintegrante de un reality show conviviendo de una manera muy cercana con Maduro en la celebración de su 59 onomástico, además de compartir abrazos y sonrisas lo que evidenciaría que tienen una relación cercana, incluso, Montero le regaló su sombrero de charro al cumpleañero.

Este acto no fue muy bien visto en varios países de Latinoamérica, por lo que al intérprete de “Se te olvidó “no le quedó más remedio que aclarar que lamenta la situación de Venezuela, sin embargo, negó tener una postura política ante el régimen.

Pablo Montero además indicó que su presencia en el cumpleaños de Maduro se trató únicamente de trabajo ya que el mariachi fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Con respecto a mi presentación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante el evento (...) Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”, indicaba en el comunicado.

Por otro lado, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) declaró “persona non grata” a Pablo Montero por actuar para el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Pablo Montero, lamentablemente, le actúa y se congracia con un individuo que está acusado de narcotráfico, tiene una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y viola los derechos humano de los venezolanos”, reveló Veppex.

