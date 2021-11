FOTOS | Tunden en redes sociales a la hermana de Jenni Rivera.

Los seguidores de la “Diva de la Banda” criticaron muy fuerte a Rosie Rivera por revelar que está próxima a someterse a una lipoescultura.

Quien está en el ojo del huracán es Rosie Rivera, la hermana de la fallecida Jenni Rivera, quien por medio de sus redes sociales dio a conocer que se sometería a una lipoescultura.

Por medio de su cuenta de Facebook la empresaria mostró su antes y después del procedimiento y confesó ante sus seguidores que se sometería a una cirugía para mejorar su figura.

La hermana del también cantante Lupillo Rivera confesó que se quitaría grasa de los brazos, espalda, axila y otras zonas de su cuerpo para mejorar su apariencia y lucir más esbelta.

“Estoy entusiasmada, no quiero decir nerviosa, es ese nerviosismo padre que vas a sentir antes de hacer algo que te encanta”, indicó la menor de los Rivera.

La tía de Chiquis Rivera indicó que pese a que está haciendo ejercicio y comiendo de manera muy saludable y ha logrado bajar de peso, aseguró que hay zonas en las que se le ha dificultado perder grasa por lo que decidió hacerse este arreglito: motivos para hacerse la cirugía y externó que aunque ha estado haciendo ejercicio y comiendo de manera saludable, lo que le ha traído una pérdida de peso, no ha logrado hacerlo en esas zonas donde quiso darse una ‘manita de gato’, “tú no le puedes decir a tu cuerpo dónde va a perder peso”, indicó.

Rosie Rivera dejó muy en claro que la finalidad de la lipoescultura no es perder peso, sino para contornear:“Es para hacer contorno, eso es lo que hace la lipo, tienes que seguir cuidándote porque te van a dar forma, pero si tú no comes bien, no haces ejercicio, no te cuidas, vas a engordar otra vez en diferentes áreas”.

Y pese a que Rosie Rivera se mostró muy contenta por hacerse su arreglito, las críticas no se hicieron esperar: “Eres según seguidora de Dios y mírate, no te aceptas tal a tu semejanza, quién te entiende”. “Pobrecita, no se acepta a ella misma”. “Un cristiano no reniega de su cuerpo, yo no sé cómo es que dice predicar la palabra de Dios, si ni siquiera ella misma se acepta tal y como Dios la creó”. “Ahí es donde está quedando la fortuna de Jenni Rivera”.