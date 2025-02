Así reapareció Cruz Martínez tras denuncia de Alicia Villarreal; sube polémica FOTO

Cruz Martínez , reconocido productor musical y fundador de Kumbia Kings, reapareció en redes sociales luego de que su expareja, Alicia Villarreal, con quien se encuentra en proceso de divorcio, lo denunciara por violencia familiar y lo hizo con una foto que dejó a muchos con más dudas.

Cruz Martínez reaparece en redes sociales tras denuncia de Alicia Villarreal

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, Cruz Martínez realizo dos publicaciones. En el primer post, compartió una frase la cual decía: “NO TE HICIERON BRUJERÍA… pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalentadas a ti entre a tu espacio íntimo y sagrado”. Algo curioso fue que esta reflexión había sido publicada antes por Melenie Carmona hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

Pero lo que llamó más la atención fue que horas después de la primera historiar, subió una foto en la que aparece recibiendo un abrazo de Melenie Carmona en un restaurante. La imagen no muestra ningún texto, más que el arroba de la hija de Villarreal, lo cual dejó más dudas que respuestas, incluso, el redes sociales fue interpretado como una indirecta para la interprete de “Mejor Que Tú”, “Por Que Volviste A Mi” y Maldita Billetera”, demostrando que su hija no la apoya en esta batalla legal. Cabe señalar que, hasta el momento, la fotografía en cuestión no ha sido replicada por Mel Villarreal.

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Recordemos que la bomba entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez explotó el pasado sábado 15 de febrero, cuando la cantante mandó una señal de auxilio durante uno de sus conciertos en Zitacuaro, Michoacán. Esta acción desató mucha especulación sobre los problemas personales que estaba enfrentando con su expareja, que posteriormente fueron confirmadas por ella misma.

