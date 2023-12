¿Cuál es el alimento más saludable que existe? La científica Jennifer di Noia, de la Universidad William Paterson, ha dado una posible respuesta a esta compleja pregunta. Según sus investigaciones, el berro de agua es un ingrediente que nunca debería faltar en nuestras despensas. Llegó a esta conclusión después de clasificar 41 tipos de frutas y verduras según su densidad nutricional. En su estudio, publicado en 2014, el berro de agua encabezó la lista, a pesar de que posiblemente sea una de las verduras que pocas personas conocen.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se puede afirmar que este sea el alimento más saludable del mundo. Solo se trata del vegetal con mayor densidad nutricional de una lista que no incluye todos los vegetales existentes. Además, la densidad nutricional es un dato valioso, pero no es el único que debemos tener en cuenta. No existe un alimento milagroso que sea superior a todos los demás en todos los aspectos posibles. La salud de cada persona depende de muchos factores, incluyendo quién lo consume.

Por lo tanto, es útil añadir berro de agua a nuestras recetas, pero no debemos obsesionarnos. Tampoco debemos dejarnos llevar por la tendencia de los “superalimentos”, cuyo prefijo heroico es simplemente una estrategia de marketing. Entonces, ¿cuáles son los alimentos realmente saludables?

Según la RAE, algo es considerado saludable si puede conservar o restablecer la salud corporal. Esta es una definición amplia en la que debemos tener en cuenta varios factores, como la dosis y las necesidades individuales. No todos los cuerpos tienen las mismas necesidades nutricionales, por lo que lo que es saludable para una persona puede no serlo para otra. Además, las necesidades nutricionales también varían según el nivel de actividad física de cada individuo.

¿Cuál es el mejor alimento para los humanos?

Si buscamos el alimento más saludable para la población en general, debemos considerar una alimentación equilibrada que incluya todos los nutrientes necesarios: carbohidratos, grasas, agua, vitaminas y minerales. Es importante elegir cuidadosamente los ingredientes dentro de cada grupo. Por ejemplo, no es lo mismo obtener las grasas de nueces que de un bollo de chocolate. Del mismo modo, no es lo mismo obtener los carbohidratos de un pan integral que de ese mismo bollo de chocolate.

La autora del estudio sobre el alimento más saludable analizó la densidad nutricional de 41 frutas y verduras para encontrar alimentos que proporcionasen el 10% o más de los 17 nutrientes críticos por cada porción de 100 calorías. Las crucíferas y los vegetales de hoja verde obtuvieron las puntuaciones más altas, con especial mención al berro de agua. Estos nutrientes se relacionan con la prevención de enfermedades como el cáncer y ciertas patologías cardiovasculares y neurodegenerativas.

En pocas palabras, en realidad, Jennifer di Noia no afirmó en su estudio que el berro de agua sea el alimento más saludable del mundo. Simplemente buscó vegetales con alta densidad nutricional y los relacionó con la prevención de enfermedades. Es importante recordar que la salud depende de muchos factores y que una alimentación equilibrada y variada es la clave para mantenernos en buen estado.