¿Cuál es el código sagrado para descubrir una infidelidad, según la numerología?

¿Has escuchado sobre los códigos sagrados? De acuerdo con el experto en el mundo esotérico, José Gabriel Agesta, hay combinaciones numéricas que pueden ayudarte a descubrir ciertas cosas, y en el caso del código sagrado 212, puedes descubrir si la persona a la que amas te es infiel.

No cabe duda que el poder de los números es inmenso y tienen la capacidad de ayudarnos a saber aspectos de nuestra vida y entorno que no percibimos fácilmente pero que pueden afectarnos, tales como la infidelidad, y es que a través de la numerología hay un código sagrado que te puede ayudar a descubrir si tu pareja te es infiel.

Pero no solo eso, y es que este número también puede ayudarte a proteger tu relación de cualquier engaño, es decir, si resulta que tu pareja no te engaña, con este código sagrado puedes blindar su amor para que no haya espacio a una tercera persona y sean felices solo ustedes dos.

¿Cómo usar el código sagrado 212 para descubrir una infidelidad?

El código sagrado 212 de Gabriel Agesta funciona a través de 3 ejes, las energías, el poder de manifestación y lo más importante, la fe; para utilizarlo y descubrir si tu pareja te es infiel tienes que realizar el siguiente ritual, en este vas a utilizar los 3 números que ya te mencionamos.

Para hacer el ritual necesitas buscar un espacio tranquilo y silencioso en el que puedas conectar con las energías del universo, una vez te encuentres en ese espacio vas a repetir la siguiente frase:

“Por el poder del Código Sagrado 212 decreto que el amor de (di el nombre de tu pareja) y el mío sea único y verdadero”, lo vas a repetir 3 veces y después tendrás que tener mucha paciencia pues vas a repetir la cifra 40 veces, cuentalas con cada uno de tus dedos 4 veces y listo.

Código Secreto para proteger tu amor

Si pasan 30 días después de que hayas hecho tu ritual, y no te has enterado de alguna infidelidad, entonces es probable que tu pareja no te esté engañando, en ese caso, puedes repetir la manifestación anterior pero en lugar de repetir el 212 40 veces vas a repetirlo 30 veces.

Dos meses después puedes volver a hacer este ritual para cuidar de tu relación y alejar las energías que intenten intervenir en robar la atención de tu pareja, pero ¡ojo!, para que esta manifestación funcione, también dependerá mucho del cariño que tu media mitad te tenga, un amor fuerte puede superar cualquier cosa, uno débil no y es más débil a cualquier tentación.