¿Cuál es el signo que nunca olvidará el daño que le hiciste?

Cada signo del zodiaco posee características que lo hace diferente del resto. Su nacimiento suele definir parte de su personalidad y parte de las emociones que más predominan, desde las buenas hasta las que es mejor no acercarse. Una de ellas es el rencor.

¿Por qué estos signos son considerados como rencorosos?

Muchos de los signos tienden a olvidar una traición o a superar cuando alguien les hace algo malo, pero hay otros que no lo pueden hacer, no porque no sepan hacerlo sino que consideran que la confianza depositada se ha roto. Desde los detalles más mínimos como olvidar una fecha especial hasta una infidelidad o una mentira son motivos suficientes para que se sientan traicionados y heridos. La confianza es algo que poco a poco se va construyendo, pero si esta se va creando a base de mentiras y promesas que son falsas, es probable que su rencor pueda más que el aprecio.

¿Cuál es el signo más rencoroso del zodiaco?

Uno de los signos más vengativos y rencorosos es Libra, ya que ellos se dejan cegar por la emoción. Son la clase de exparejas que harán todo lo posible para hacer sufrir a quienes les hicieron daño, pero una vez que superan el duelo de la separación y su sed de desquitarse, siguen adelante con su vida.

Géminis es otro signo rencoroso a causa de la traición que sienten cuando sus pareja o amistades los reemplazan por otros, hecho que no olvidarán tan fácilmente. Con forme pasa el tiempo, su resentimiento crece, haciendo que su perdón sea imposible.

Por último, Acuario es la clase de actores por naturaleza ya que ellos no saben fingir cuando algo les molesta o les enoja. Una separación o traición aparentemente la pueden vivir con tranquilidad, pero en el fondo se sentirán sumamente enojados y traicionados, haciendo que los otros lo pasen mal.