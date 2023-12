Este es el signo que se arriesga para ganar

A diferencia de la que conocemos en occidente, la astrología oriental analiza a los seres humanos a través de 12 signos representados por animales, según su año de nacimiento. Cada uno muestra rasgos positivos y negativos que salen a flote cuando se relacionan con otros y toman decisiones. Sin embargo, existe más de uno que lo pone todo sobre la mesa con tal de lograr lo que se propone, es decir, el signo que se arriesga para ganar.

En el horóscopo chino, los animales y sus atributos son asignados a cada año en un ciclo repetido de 12 años. Así, depende el año en que nace una persona para ser vinculado con la energía específica de un animal que puede ser Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

¿Sabes qué hacer si alguien “te echó la sal? Zulema te lo explica

Te puede interesar: ¿Cuáles son los signos más extremistas en el zodiaco?

¿Por qué es el signo que se arriesga para ganar, según la astrología oriental?

Aunque si hablamos del signo que se arriesga para ganar, en realidad tendríamos que considerar más de uno, según la astrología oriental, ya que son 3 los que disfrutan las aventuras y suelen ir en busca de cosas nuevas. Se trata de los siguientes:

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Se trata de un signo que se arriesga para ganar por su aguda inteligencia y motivación para llevar a cabo sus proyectos. Los nacidos bajo este signo oriental no se rinden fácilmente y siempre van por las novedades. Incluso, son de aquellos que aprovechan las oportunidades que la vida les presenta.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022)

La astrología oriental considera al Tigre un signo que se arriesga para ganar. De este modo, las personas regidas por este animal son muy apasionadas y su carácter dominante y poderoso las incita a buscar nuevas emociones de manera constante. Al tomar decisiones poco comunes, los de este signo muestran su valentía y perseverancia. Por lo tanto, no es de extrañar que reciba elogios y sienta gusto por recibirlos.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

Por último, Serpiente es otro signo que se arriesga para ganar de acuerdo con el horóscopo chino. En particular, se muestran sigilosos y valientes cuando se concentran en sus proyectos y metas. De hecho, la incertidumbre del futuro no les asusta, siguen avanzando y no meten dejar atrás su vida para hacer cambios. En otras palabras, se adaptan fácilmente a las circunstancias y las novedades al igual que los animales que los representan, no tienen problemas para muda de piel.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo que siempre cumple sus sueños?