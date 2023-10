¿Cuál es el signo más inocente y puro del zodiaco?

Cada persona en el mundo posee rasgos y características que las hacen destacar entre los demás y ser únicas. Esta misma idea existe en el mundo de la astrología con sus 12 signos del zodiaco. Pero mientras unos son más frívolos y ambiguos de carácter, hay otros que fácilmente pueden ser considerados el signo más inocente y puro.

Su predisposición a la bondad, sus buenas intenciones y sensibilidad hacen que los siguientes tres signos del zodiaco lleven el título del signo más inocente y puro. Desde luego, esto no quiere decir que no tengan sus límites y no respondan cuando se sienten amenazados.

¿Por qué es considerado el signo más inocente y puro del zodiaco?

Piscis (18 de febrero-20 de marzo)

El primero de la lista que es considerado el signo más inocente y puro del zodiaco es el representado por los peces. En particular, el hecho de vivir en su propio mundo les impide actuar con maldad de forma habitual, de hecho, Piscis es un signo que no sufre grandes saltos emocionales porque es muy práctico y busca vivir sus días lo más simple posible.

Sin embargo, Piscis puede dejar su postura de signo más inocente y puro si es lastimado intencionalmente y lo descubren.



Libra (23 de septiembre-22 de octubre)

Según la astrología, el representado por la balanza se considera en la lista del signo más inocente y puro debido a que vive en un espacio mental en donde sus ideas y valores son de gran relevancia. De hecho, tiene la habilidad para compartir sus ideas frente a otros sin problemas.

No obstante, Libra puede dejar de lado esta actitud si es llevado a circunstancias poco favorables y que desencadenan un estado de enojo profundo en su interior.



Géminis (21 de mayo-21 de junio)

A pesar de que Géminis no tiene fama de ser un integrante pacífico en el zodiaco, entra en la lista del signo más inocente y puro porque, en el fondo, sus intenciones no esconden malicia. Si bien, tiene una personalidad intimidante, muchas veces son sorprendidos por aquellos que sí tienen malas intenciones.

En general, es un signo del zodiaco tranquilo aunque se defenderá sí se ve obligado por las circunstancias.

