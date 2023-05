La astrología ha llegado a un nivel de popularidad considerable a partir de la capacidad que ha encontrado en responder a interrogantes de toda índole por parte del público. En este aspecto se han expresado unas cuántas respuestas peculiares a preguntas de todo tipo y en este caso, como para extender la costumbre, buscaremos expresar cuál es el signo más pervertido.

Ritual de Padme Vidente para reconocer los mensajes de la naturaleza ¿Qué significa encontrarse con una mariposa?

Lo primero a decir es que esta pseudociencia no brinda conclusiones rotundas o en todo plenamente efectivas. Esto se debe a que no se desarrollan investigaciones o análisis científicos como también a las polémicas mismas que hay alrededor de los saberes necesarios para practicar la astrología. De todos modos esto no es un obstáculo para mucha gente que se ha volcado con mucha pasión y curiosidad a ella y desde ahí se explica mucha de su popularidad. Y responder a esto definitivamente ayuda así que vamos a ello.

¿Cuál es el signo más pervertido?

La astrología occidental determinó que Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre) se destaca en este ítem. La explicación a esto pasa porque su energía sexual es tan vigorosa que ellos podrían tener relaciones sexuales a todas horas, en diferentes posiciones y hasta variando a su compañero. De hecho no es extraño que se autocomplazcan para tener placer.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo que se aprovechará de ti y te hará daño?

Además de esto vale decir que la gente aglutinada en este espacio es amante de las prácticas prohibidas tales como el exhibicionismo, algo que pueden llevar a extremos inimaginables, lo mismo que hace que sus parejas siempre estén entretenidas y toleren su frialdad para luego desaparecer en la intimidad.

Dicho esto, otro que también encaja en esta categoría es Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre). Para este caso la química sexual es un indicador de que su relación va bien. Por ello, si en algún momento siente que está cayendo en la monotonía no dudará en buscar a otro compañero sexual. Podrán no tener energía para trabajar o levantarse de la cama pero siempre están dispuestos a tener relaciones. Son abiertos a las nuevas prácticas y siempre buscan experimentar con sus parejas.