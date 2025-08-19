El método de cuidado de cabello que es infalible para quienes lo tienen decolorado: serás la envidia

Tener el pelo decolorado y querer que se vea sano, brillante y con forma suena a fantasía, ¿no? Pero existe un método de cuidado de cabello que si se convierte en rutina, puede lograr los mismos resultados, pero sin planchas, ni ondas con tenaza, ni litros de laca. Se llama Método Curly, y aunque nació para el cabello rizado, cada vez más personas con ondas o melenas maltratadas lo están adoptando… con resultados de película.

La rutina se basa en algo muy simple: hidratar el cabello como prioridad absoluta, y eliminar todo lo que lo reseca o lo tapa. Eso incluye sulfatos agresivos, siliconas, ceras, aceites minerales y alcoholes secantes.

Aquí se trata de dejar que el cabello se exprese como es, sin alisarlo, sin forzarlo. Justo lo que necesita un cabello decolorado que ya pasó por todo.

Crédito: Canva ¿En qué consiste el Método Curly y por qué está salvando cabelleras decoloradas?

Este enfoque fue propuesto por la estilista Lorraine Massey, y ha sido respaldado por dermatólogos capilares que señalan que la hidratación constante mejora la definición natural, reduce el frizz y disminuye la rotura, según información de la American Academy of Dermatology.

¿Cómo hacer el método Curly correctamente?

Aunque suena profesional, este método infalible es muy sencillo, y puedes hacerlo desde tu casa. Solo sigue los siguientes pasos:



El lavado inicial: se empieza con un champú con sulfatos (pero sin siliconas) para eliminar todos los residuos que impiden que el cabello respire. Low poo: a partir de aquí, se usan solo champús suaves, sin sulfatos ni siliconas. El objetivo es limpiar sin resecar. Acondicionador o co-wash: se aplica de medios a puntas. Incluso puede reemplazar el champú en algunos lavados. Sí, el acondicionador también limpia, pero con suavidad. Styling: cremas definidoras sin siliconas ni alcohol, y un secado con toalla de microfibra o al aire. Adiós al algodón que encrespa todo. Refrescar: los días siguientes, basta con mojar ligeramente el cabello y aplicar un poco de leave-in o crema para revivir el rizo u onda.

¿Realmente funciona el método Curly en cabello decolorado?

Sí, y esa es la maravilla. El pelo decolorado tiende a perder su patrón natural y a resecarse muchísimo. El Método Curly ayuda a recuperar elasticidad, brillo y forma, sin necesidad de herramientas de calor. A la larga, no solo se ve mejor: estará más sano.

Muchas usuarias con mechas, balayage o decoloración completa han reportado resultados visibles en menos de un mes: menos frizz, ondas más definidas y cero necesidad de estilizado diario.

Además, este método se adapta a cada tipo de rizo y textura, así que no hace falta tener un rizo cerrado para beneficiarse. Solo hay que tener constancia, paciencia… y dejar de pelear con el espejo.