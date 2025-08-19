Honey Don’t! Conoce de qué trata la nueva película de Margaret Qualley y Aubrey Plaza

Honey Don’t! reúne a Margaret Qualley, Aubrey Plaza y Chris Evans en una comedia llena de humor negro donde veremos las prometedoras actuaciones de estos tres grandes nombres de Hollywood, donde Qualley tendrá que enfrentarse a un extraño culto hecho por Evans. ¡Descubre todos los detalles!

¿De qué trata Honey Don’t!?

Tal y como lo muestran en el trailer publicado en la cuenta de Focus Features, en Honey Don’t! conoceremos a Honey, una enigmática detective de un pequeño pueblo que se ve envuelto en una serie de misteriosas muertes.

Por el contrario, tendremos a Chris Evans, quien da vida al líder de un culto el cual parece esta envuelto en estos extraños crímenes; también conoceremos al personaje de Aubrey Plaza, quien al parecer interpretará a una mujer de la policía muy interesada en la detective Honey.

Sin embargo más allá de parecer otra película de crímenes, Honey Don’t! parece destacar por el sentido de humor que cada uno de sus personajes parecerán aportar a la trama, siendo así la película catalogada como una comedia negra.

La película es dirigida por Ethan Coen, quien tiene títulos como Sin Lugar Para los Débiles y El Gran Lebowski. Honey Don’t! debutó en el Festival de Cannes después de haber sido anunciada en el 2024.

Honey Don’t: reparto, director y más

Reparto : Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day

: Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day Director : Ethan Coen

: Ethan Coen Escritores: Ethan Coen y Tricia Cooke

¿Cuándo se estrena Honey Don’t! en cines de México?

Honey Don’t! se estrena en México el próximo 22 de agosto del 2025. ¿Te vas a perder esta gran combinación de talentos con una historia que promete sorprendernos y hacernos reír?