¿Cuál es el signo menos tolerante del zodiaco?

La astrología es el conjunto de creencias y tradiciones que considera que el movimiento de los planetas y cuerpos celestes afectan de alguna manera la energía de los seres humanos y sus decisiones. A su vez, la fecha de nacimiento de cada persona es relevante para conocer cuál es el signo del zodiaco que le corresponde. No obstante, estos 12 signos del zodiaco tienen rasgos positivos y negativos, es decir, a unos se les facilitan más ámbitos en la vida que a otros. Por ejemplo, el signo menos tolerante.

La tolerancia está muy relacionada con la paciencia y es aquella virtud que te permite aceptar las ideas y otras formas de pensamiento. Naturalmente, el signo menos tolerante del zodiaco tiene problemas para sobrellevarlo.

El mes en que naciste define tu personalidad. ¡Descubre cómo eres!

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo más arrogante de todo el zodiaco?

Este es el signo menos tolerante del zodiaco

Según la astrología, aquellos que merecen el título de ser el signo menos tolerante del zodiaco son los siguientes:

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Los nacidos bajo este signo tienen fama de ser aventureros y muy energéticos. Además, no les gustan los problemas, prefieren pensar en resolverlos. Sin embargo, merecen llamarse el signo menos tolerante del zodiaco porque pueden llegar a ser impacientes e impulsivos, lo que significa que no esperan a que los demás terminen de hacer lo que se les indique y mejor lo realizan ellos por su cuenta. Adicional, no escuchan lo que otros proponen y se enojan si no escuchan sus ideas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Puede que los nacidos entre mediados de abril y mediados de mayo tiendan a mostrarse pacientes y tranquilos. No obstante, Tauro entra como el signo menos tolerante del zodiaco porque así se comporta delante de aquellos que le llevan la contraria. A pesar de que trata de mediar la situación con los que están dispuestos a entender y escucharlo, si durante una reunión hay quien comete un error o no considera sus pensamientos, habrá problemas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de febrero)

De acuerdo con la astrología, Capricornio es el último entre los que se ganan a pulso el título del signo menos tolerante del zodiaco. Si bien, los nacidos entre mediados de diciembre y mediados de febrero tienen fama de ser prudentes y prácticos, en otros momentos pueden reflejar ser muy estrictos y con un alto sentido de disciplina. Y es que, Capricornio piensa que todos deben estar a su nivel de energía; por lo que, tiene problemas para aceptar que los demás no van a su ritmo por tener otras preferencias.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo que ama la venganza del horóscopo chino?