Esta es la técnica que salvaría tu relación amorosa.

Una relación de pareja es la decisión de convivir con una persona que tiene pensamientos, gustos e historia de vida diferentes a la tuya. Por lo tanto, no es de extrañar que tarde o temprano surjan conflictos o problemas. No obstante, esto no tiene que ser el fin de tu relación, ya que la comunicación junto a unas estrategias elaboradas por especialistas pueden servirte para resolverlos. Tal es el caso de la herramienta que elaboró Lawrence J. Cohen, es decir, la técnica que salvaría tu relación amorosa.

En este sentido, la técnica 3-2-1, aparte de ser aplicada en relaciones románticas, también puede funcionar para resolver la crisis de una relación de amistad y dinámicas familiares. Después de todo, uno de sus propósitos es cultivar elementos indispensables para tener relaciones enriquecedoras y saludables.

¿Cómo se realiza la técnica 3-2-1 que puede salvar tu relación amorosa?

La técnica que salvaría tu relación amorosa consiste en utilizar y realizar lo siguiente:



Usa un temporizador: Establece un límite de tres minutos en el temporizador y entre los dos decidan quién expresa sus inquietudes primero. Mientras uno habla, el otro debe permanecer en silencio y escuchar con atención. Cuando llega el turno de hablar del otro, se hace exactamente lo mismo.

Reflexión activa: Luego de transcurrir los primeros tres minutos, quien tiene el rol de oyente cuenta con dos minutos para pensar sobre lo que escucha pero sin evitar el juicio o respuestas inmediatas. La idea es que comprenda bien el mensaje y procese toda la información que comparte su contrario. En este sentido, la reflexión activa consiste en decir palabras clave o frases que resuman lo que el otro menciona.

Respuesta constructiva: Esta parte de la técnica que salvaría tu relación amorosa consiste en que la persona que inicia la plática, ahora debe reflexionar sobre lo que comparte el otro. El propósito de esta fase es fomentar la respuesta constructiva y complementar las reflexiones del otro aclarando aspectos que tal vez no se comprendieron.

Cambio de roles: Finalmente, ya que se terminan los 6 minutos, en la técnica que salvaría tu relación amorosa tienen que cambiar de lugares y la persona que tenía el rol de hablador, ahora ocupa el de oyente. La idea del cambio de roles es la búsqueda del equilibrio en la dinámica de la comunicación, fomentar una comprensión mutua y fortalecer más la conexión de pareja.

¿Por qué la técnica 3-2-1 salvaría tu relación amorosa?

El creador de la técnica 3-2-1 describe que puede considerarse la técnica que salvaría tu relación amorosa porque mejora la comunicación y la capacidad de escuchar y ser escuchado. Así mismo, propone un diálogo más respetuoso porque disminuye la interrupción durante las conversaciones.

Por último, el enfoque constructivo permite que la técnica 3-2-1 resuelva los problemas, busque soluciones en conjunto y dificulte que las conversaciones se conviertan en disputas o peleas a gritos.

