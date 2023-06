En el mundo hay personas que son respetuosas y amables; sin embargo, existen otras que suelen disfrazar estas acciones para sacar algún provecho, tal es el caso de este signo del zodiaco que es considerado el más coqueto.

Este signo es mañoso por naturaleza y utiliza las atenciones, los cumplidos y halagos para tirarle la onda a todo mundo. Este signo sabe cómo hacer valer todas sus artimañas, sobre todo a la hora del coqueteo y la conquista.

El coqueteo es algo inherente al ser humano; sin embargo, no a todos se les da, o al menos no todos tienen éxito, pero no es el caso de este signo del zodiaco, pues la astrología ha revelado por qué es considerado el más coqueto de todos.

¿Cuál es el signo más coqueto del zodiaco?

Leo

Leo es el signo más coqueto del zodiaco. Al signo del león le encanta atraer las miradas, ser reconocido y adulado. Este signo confía mucho en su belleza exterior e interior, de ahí que sea un maestro a la hora de conquistar a alguien.

¿Qué otros signos son coquetos?

Sagitario

Sagitario es otro signo bastante coqueto, aunque no se compara con Leo. El signo del centauro se acerca, siempre, como un alma caritativa y noble, pero la verdad es que lo hace con otras intenciones, para atacar una vez que se gana la confianza de la otra persona.

Géminis

Por último, Géminis es otro signo zodiacal que destaca por su forma de coquetear. El signo de los gemelos usa la estrategia de la exclusividad para crear sensaciones de particularidad en la otra persona, pues le hace creer que es única y la convence hasta atraparla en sus redes.