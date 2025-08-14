¿Survivor México y Exatlón se graban en el mismo lugar? El dato de las preciosas playas que ves en televisión

Actualmente, Survivor México y Exatlón son dos de los programas más exitosos de la pantalla chica, y año con año, sus temporadas atrapan a millones de espectadores. Es por esto que a menudo surgen ciertas curiosidades respecto a la producción, incluyendo la incógnita de si se desarrollan en las mismas locaciones.

Lo cierto, es que esta información forma parte de la “magia” que hay en cada una de las competencias, pues en estos formatos es mucho más importante el rendimiento de cada participante, que el lugar en donde estén. Así que aunque es un misterio dónde graban estos realities exactamente, sí se sabe que ambas ediciones se llevan a cabo en República Dominicana.

¿Por qué las playas de República Dominicana son ideales para Survivor México y Exatlón?

Las islas de este país caribeño tienen un clima cálido que se combina con las condiciones propias de la naturaleza, creando así un ambiente que no interfiere con los juegos. Aun así, los cambios climáticos son impredecibles, por lo que también se presentan tormentas y jornadas de vientos fuertes, haciendo que cada jugador encuentre la forma de demostrar sus habilidades.

Instagram / @survivormx, @exatlonmx Las playas de Survivor México y Exatlón tienen características que las hacen idóneas para las competencias

Adicionalmente, al estar en zonas remotas, se ponen a prueba las capacidades de convivencia y supervivencia, que son casi tan importantes como la destreza física en este tipo de competencias. Prueba de ello, las soluciones que implementan cuando las condiciones del ambiente les dificultan encontrar comida, como ha pasado en Survivor México; o cuando la lluvia no cede, como hemos visto en varias ocasiones con Exatlón.

¿En dónde se grabará la nueva temporada de Exatlón México?

Ahora que el furor por la próxima edición de Exatlón México CUP está a todo lo que da, muchos de los aficionados quieren saber cómo será la ubicación que recibirá a los atletas, entre los que ya están confirmadas Mati Álvarez y Paulette Gallardo.

Sin embargo, esto será revelado hasta que el estreno se acerque, conforme vayan revelándose las primeras imágenes del proyecto. Lo que sí es un hecho, es que se tratará de un lugar paradisiaco, en el que los deportistas tendrán que poner un gran esfuerzo para lograr catalogar entre los mejores.