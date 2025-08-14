El verdadero motivo por el que sobrepiensas antes de irte a dormir: la ciencia tiene la respuesta

Cuando llega la noche y queremos dormir, muchas veces nuestra mente a veces se activa en lugar de relajarse, llenándonos de pensamientos repetitivos o preocupaciones. Esto ocurre porque el cerebro sigue procesando información acumulada durante el día y, al no tener distracciones externas, los pensamientos emergen con más fuerza. ¿Cómo controlar esta situación y que no afecte nuestro descanso?

Fuente: Canva

Calmar los pensamientos es posible

Cuando nos recostamos y el ruido del día disminuye, nuestra mente deja de recibir distracciones externas y comienza a enfocarse en los pensamientos internos. Este silencio relativo hace que los recuerdos, preocupaciones y tareas pendientes salten a primer plano, generando un ciclo de que puede ser difícil de controlar.

El estrés y la ansiedad acumulados durante el día también contribuyen a este fenómeno. El cerebro busca soluciones a problemas no resueltos y, al no poder actuar físicamente sobre ellos, los procesa de manera mental una y otra vez. Esto provoca que los pensamientos negativos o repetitivos se intensifiquen justo cuando queremos descansar.

Además, los hábitos de exposición a pantallas antes de dormir, como revisar el celular o la computadora, estimulan la mente y dificultan la producción de melatonina, la hormona del sueño. Esto mantiene el cerebro en un estado activo y alerta, haciendo que el sobrepensar nocturno sea aún más frecuente y prolongue la dificultad para conciliar un sueño reparador.

¡Un espectáculo que no te puedes perder! Lo que debes saber de Malinche, el musical de Nacho Cano TV Azteca [VIDEO] Esta mañana nos acompañaron Natalia Huerta, Diego Andújar y Javier Mota, parte del elenco de Malinche, el musical de Nacho Cano. ¡Checa los detalles que nos contaron!

6 recomendaciones que lo pueden aliviar

Psychology Today indica que pensar demasiado no solo es molesto, también afecta tu bienestar. Enfocarse en fracasos y problemas aumenta el riesgo de ansiedad y depresión, generando un ciclo difícil de romper. También provoca angustia emocional, y muchas personas recurren a hábitos poco saludables, como comer en exceso o beber alcohol, para sobrellevarla.

