¿Cuál es el signo que recibirá un ascenso y aumento del 27 al 30 de septiembre?

Los signos del zodiaco dicen mucho de las personas pues gracias a ellos podemos saber cómo son y cómo se relacionan con el mundo exterior. Cabe mencionar que los astros así como los elementos: tierra, fuego, aire y agua juegan un papel elemental en el horóscopo, ya que gracias a su influencia algunos signos recibirán un ascenso entre el 27 y 30 de septiembre.

Te puede interesar: ¿Cuáles signos del zodiaco tendrán una semana del 25 al 29 de septiembre llena de dinero y amor?

En el horóscopo hay signos que destacan por sus aspectos positivos, pero también algunos que lo hacen por cuestiones negativas, es por eso que hay signos que destacan más que otros, tal es el caso de los que recibirán un ascenso y un aumento a finales de septiembre.

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente!

A finales del noveno mes tres signos serán bendecidos en lo laboral, ya que su esfuerzo se verá recompensado con ese ascenso y aumento salarial que tanto habían deseado. A continuación te decimos cuáles son.

También te puede interesar: Este es el signo que tendrá más dinero y éxito por el resto de su vida

¿Qué signos recibirán buenas noticias laborales?

Sagitario

El primero de los signos del zodiaco que recibirán un ascenso y un aumento a finales de septiembre es Sagitario, el cual es considerado como el más aventurero de todos. Al signo del centauro le encanta experimentar y probar cosas nuevas, es por eso que se abre constantemente camino en el ámbito laboral donde recibirá un jugoso aumento que lo llevará al éxito.

Leo

El otro signo que recibirá un ascenso y un aumento entre el 27 y el 30 de septiembre es Leo, esto gracias a la influencia que el Sol tendrá sobre el rey de la selva. Leo recibirá esa bonificación y gratificación económica que tanto había buscado en su trabajo. A su vez, Leo se encargará de cerrar acuerdos importantes.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo del zodiaco que prefiere la inteligencia antes que la belleza?

Libra

El tercer signo de este listado es Libra, el cual destaca por su sabiduría, inteligencia y resiliencia que le permitirá tomar decisiones importantes en lo laboral. Esto hará que el signo de la balanza reciba un reconocimiento económico por parte de sus superiores, así como un mejor puesto que le dará estabilidad económica.