Estas son las consecuencias legales que Gala Montes podría enfrentar por difundir foto íntima de Bárbara Islas

Vaya lío en el que podría estar metida la polémica y controvertida Gala Montes , quien hace algún tiempo aseguró que sostenía un romance con su excompañera Bárbara Islas; sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia actriz.

¿Qué dijo Bárbara Islas?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Bárbara Islas declaró que su supuesto romance nunca existió, sino que todo se trató de una estrategia para ganar notoriedad en la comunidad LGBTQ.

Solo un equipo ganó... ¿Quién se llevó la victoria este lunes en el Sin Palabras? [VIDEO] El juego del Sin Palabras se pasó de divertido, esta mañana nuestros conductores se entregaron por completo para que su equipo ganara.

“Hicimos un reto en el que me planta un beso de broma, pero de eso a una relación, no. Lo que pasó es que yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo: era tu amiga, por qué no la apoyaste, pues porque eso va en contra de mi persona. Aguanté vara. Fue muy doloroso todo lo que pasó, lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias”, declaró Islas.

Te puede interesar: La condición que la mamá de Gala Montes le puso a Adrián Marcelo para la entrevista

¿Cómo reaccionó Gala Montes?

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues a través de su cuenta de X, Gala Montes publicó una imagen donde se observa a Bárbara Islas recostada en un sofá color miel, sugiriendo que sí había habido algo más que una amistad entre ellas.

La publicación la acompañó Gala Montes con el mensaje: “No te voy a dar más protagonismo, pero, ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? En ese mismo sillón”.

En dicha publicación, Gala Montes criticó a Bárbara Islas asegurando que la polémica le habría ayudado a ganar fama: “Mija, si no te hubiera pasado eso, nadie sabría quién es Bárbara Islas. Y segunda, acepta que te gustan las morras también. Nadie te sacó del clóset, se te preguntó. Lo que haces para ‘librarte’ del hate que sabes perfectamente por qué te cayó, mustia”.

Te puede interesar: Gala Montes estalla en redes sociales e insulta a sus fans

¿Gala Montes podría enfrentar problemas legales?

A pesar de que Gala Montes eliminó la publicación, diversos usuarios lograron tomar evidencia de ella y comenzaron a debatir si su acción podría ser considerada como un acto de violencia digital bajo la Ley Olimpia, la cual es una reforma legal que castiga la violencia digital, es decir, los delitos que violan la intimidad de las personas a través de medios digitales.

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México define la violencia digital como: “Cualquier acto realizado mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, o cualquier medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento”.