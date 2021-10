¿Cuáles son las mujeres más dominantes en una relación según su signo?

Las mujeres que poseen un carácter fuerte regularmente dominan a sus parejas; de acuerdo con los expertos estas quieren tener el control, no dejan que les digan qué hacer y son competitivas.

La astrología puede ayudar a descubrir cuál es el rol que juegan las mujeres en su relación; por ello los signos zodiacales ofrecen una respuesta interesante.

Géminis

Las mujeres pertenecientes a este signo les asusta una vida repetitiva y aburrida, por eso toman las decisiones ellas mismas para evitar que esto suceda.

Leo

Las mujeres Leo odian que la gente les diga qué hacer; en su relación y en el dormitorio tienen esa tendencia. Aman ser el centro de atención de su pareja, así que ellas son las que naturalmente quieren tomar las decisiones.

Escorpio

Este signo es uno de los más apasionados del Zodiaco; hacerse cargo de todo es una tendencia normal para ellas, no es raro que tengan un aura agresiva, aunque agradable y misteriosa.

Sagitario

Las mujeres que pertenecen a este signo no suelen dar la espalda a los problemas. Son valientes y si algo no les gusta lo expresan sin rodeos; además ven la sumisión como un sinónimo de debilidad.



Capricornio

Tienen el control de su vida profesional y personal, no son de las que dejan las cosas al azar, toman las riendas y se hacen cargo para que las cosas sucedan.

Piscis

Las mujeres Piscis no parecen del tipo dominantes, pues lucen tiernas y sensibles, pero no hay que dejarse engañar por esa máscara; su carácter controlado no lo muestran en público, sino en la intimidad.