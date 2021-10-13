¿Cuáles son los signos más propensos a tener un romance en el trabajo?
Tener una relación en el trabajo puede ser culpa de tu signo del zodiaco, según la astrología.
Enamorarse de un compañero de trabajo es algo común; sin embargo, hay personas que son más propensas que otras, todo depende de tu signo del zodiaco.
Una investigación realizada por astrólogos de PsychicWorld.com reveló a los signos que son más propensos a sostener un romance en el trabajo.
El estudio se llevó a cabo en 2, 569 personas, a quienes se les preguntó si habían tenido un romance en la oficina; al mismo tiempo se analizó su signo zodiacal.
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Libra
Con un 68%, las personas bajo el signo Libra ocupan el primer lugar. Este signo es gobernado por Venus, la diosa del amor; son conocidos por dejarse llevar por el romance y, a menudo, su alma gemela es con quien más conviven en la oficina.
Tauro
El segundo puesto lo ocupa Tauro con un 63%; son los más propensos a tener amantes secretos. Su ética de trabajo es inquebrantable, pero son muy susceptibles a dejarse llevar por sus instintos.
Virgo
El tercer puesto se lo lleva Virgo con un 55%. Al igual que Tauro, no están cerrados a tener una aventura con uno o más colegas.
Piscis
El signo de los peces es uno de los más apasionados; si encuentra una conexión muy profunda con un compañero de trabajo, podría llegar hasta el altar.
Acuario
Y en la quinta posición es para el signo de Acuario con un 46%. Es un signo independiente al que le gusta la aventura y la rebeldía de los romances imposibles.
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