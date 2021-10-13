¿Cuáles son los signos más propensos a tener un romance en el trabajo?

Enamorarse de un compañero de trabajo es algo común; sin embargo, hay personas que son más propensas que otras, todo depende de tu signo del zodiaco.

Una investigación realizada por astrólogos de PsychicWorld.com reveló a los signos que son más propensos a sostener un romance en el trabajo.

El estudio se llevó a cabo en 2, 569 personas, a quienes se les preguntó si habían tenido un romance en la oficina; al mismo tiempo se analizó su signo zodiacal.

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Libra

Con un 68%, las personas bajo el signo Libra ocupan el primer lugar. Este signo es gobernado por Venus, la diosa del amor; son conocidos por dejarse llevar por el romance y, a menudo, su alma gemela es con quien más conviven en la oficina.

Tauro

El segundo puesto lo ocupa Tauro con un 63%; son los más propensos a tener amantes secretos. Su ética de trabajo es inquebrantable, pero son muy susceptibles a dejarse llevar por sus instintos.

Virgo

El tercer puesto se lo lleva Virgo con un 55%. Al igual que Tauro, no están cerrados a tener una aventura con uno o más colegas.

Piscis

El signo de los peces es uno de los más apasionados; si encuentra una conexión muy profunda con un compañero de trabajo, podría llegar hasta el altar.

Acuario

Y en la quinta posición es para el signo de Acuario con un 46%. Es un signo independiente al que le gusta la aventura y la rebeldía de los romances imposibles.

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