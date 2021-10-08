¿Cómo recuperar el amor de un hombre de acuerdo a tu signo zodiacal?

Poder recuperar un examor, es posible según tu signo zodiacal. Si aún tienes la esperanza de regresar con tu ex y revivir los inolvidables momentos que pasaron juntos, es tu momento.

La ruptura de una relación lleva consigo la extinción de sentimientos; sin embargo bien se dice que “donde hubo fuego, cenizas quedan”. Para poder recuperarla debes identificar qué la propició y usar la astrología.

Aries

Para Aries la honestidad es la clave para que vuelva, si le dices lo que sientes por él y hacia dónde quieres llegar, la reconciliación podría estar cerca, de acuerdo con La Opinión.

Tauro

No otorga segundas oportunidades, pero la clave es la persistencia; si ofreces seguridad, tranquilidad y estabilidad, podría estar dispuesto a un reinicio.

Géminis

Las claves son respetar su libertad y no hostigarlo, demuéstrale que puedes ser divertido y entretenido, recuerda cómo lo conquistaste la vez primera.

Cáncer

Lastimar a un Cáncer es difícil porque no podrás hacerlo olvidar. Tendrás que tener el tiempo que sea necesario con él, escribirle y llamarle más de una vez al día.

Leo

Si en la ruptura se sintió humillado, quizá sea imposible reconquistarlo, pero si fue por un mal menor existen muchas posibilidades y eso será mostrando mucho interés.

Virgo

Vuelve a buscarlo, pues si dejas a un lado el orgullo y le haces saber que eres una persona que lo ama sinceramente, no mostrará mucha resistencia.

Te puede interesar: 5 rituales para la luna nueva de octubre de 2021.

Libra

Se debe ser sociable y divertido en la reconquista, además de respetar su espacio y no hacerlo elegir entre tú, sus amigos y su familia.

Escorpio

No perdona una traición, si lo engañaste; es prácticamente imposible reconquistarlo. Si ves que hay solución, la clave es mostrar tu lado más sensual para la reconquista.

Sagitario

Se debe conversar honestamente con él, demostrarle que puedes ser aventurera y enriquecer su vida con nuevas experiencias.

Capricornio

Harán todo lo posible por evitarte, te eliminarán de las redes sociales, no contestarán tus mensajes y llamadas, ni se cruzarán por tu camino. Deberás tener mucho ingenio.

Acuario

Está abierto a intentarlo de nuevo, pero no debes hostigarlo y vulnerar su independencia, todo debe darse respetando su espacio.

Piscis

Los gestos románticos son indispensables para regresar con él. Toma en cuenta que querrán una relación sincera y no volver a sufrir.

También podría interesarte: Los 5 mejores rituales para retener el dinero en tu vida.