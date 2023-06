¿Cuál es el signo más sensible y emotivo del zodiaco?

En estos tiempos en los que abunda el desapego y la falta de interés, hay signos zodiacales que destacan del resto por su sensibilidad y emotividad. La tecnología ha sido la principal culpable, pero existe algo que todavía no puede emular y nos referimos a la capacidad del ser humano por amar y expresar sus sentimientos.

Las emociones son inherentes a nuestra naturaleza, pues a diario experimentamos diversos sentimientos, ya sea felicidad, enojo, tristeza, entre otros. En ese sentido, existen signos que son más sensibles y emotivos que otros y a continuación te decimos cuáles son.

¿Cuáles son los signos más emotivos y sensibles?

Cáncer

Este es un signo de agua, por lo que es extremadamente sensible y emotivo. Es conocido por su naturaleza empática y su capacidad para tratar a los demás. Cáncer también es un signo sumamente protector y constantemente se preocupa por sus seres queridos.

Piscis

Este es otro signo acuático, por ello una de sus más grandes cualidades es la sensibilidad emocional. Los Piscis son altamente intuitivos y pueden captar fácilmente los sentimientos y emociones de las personas que los rodean. Este signo también es compasivo, comprensivo y siempre está dispuesto a ayudar a los demás.

Escorpio

Este signo también es de agua y se destaca del resto por su intensidad emocional. Escorpio es muy apasionado y profundo en sus sentimientos, además de que tiende a experimentar emociones con gran fuerza. Las personas de este signo pueden ser muy sensibles a la atracción y reactivos ante situaciones que pongan en riesgo su seguridad emocional.

Tauro

A diferencia de los anteriores, Tauro es un signo de tierra, pero también es muy emocional. Los Tauro son románticos por naturaleza y valoran en demasía las relaciones emocionales. Son muy sensibles a los cambios y perturbaciones en su entorno.

Libra

Este es un signo de aire y de todo el zodiaco es considerado el más sensible debido a su armonía y equilibrio en todos los aspectos de su vida. Libra es sensible a los conflictos, por ello no le gustan las confrontaciones. Este signo también busca relaciones armoniosas y tiende a desequilibrarse ante las injusticias.